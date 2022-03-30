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Antalya’da tutulan 100 kiloluk balık şaşkına çevirdi! Tekneyi 1 saat sürükledi

Antalya'da 3 amatör balıkçının oltasına takılan 100 kilogram ağırlığındaki orkinos, balıkçıları 1 saat boyunca sürükledi. Ardından da 2 saat devam eden mücadele sonunda dev balık tekneye güçlükle alındı. Oltayla balığı çekerken oldukça zorlanan ve aniden karşılarında dev balık gören balıkçıların, "Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah" sözleri de dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 15:21
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Antalya’da tutulan 100 kiloluk balık şaşkına çevirdi! Tekneyi 1 saat sürükledi

Antalya'da senelerdir amatör balıkçılıkla uğraşan Yusuf Kara, Mustafa Genç ile Gökhan Gencer, günün erken saatlerinde kendilerine ait özel tekne ile balık tutmak için Antalya Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldı.

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Antalya’da tutulan 100 kiloluk balık şaşkına çevirdi! Tekneyi 1 saat sürükledi

1 SAAT TEKNEYİ SÜRÜKLEDİ

Üç balıkçının makaralı oltasına hareket ettikten kısa bir sonra Antalya açıklarında dev bir balık yakalandı. Balık 3 balıkçının bulunduğu tekneyi yaklaşık 1 saat sürükledi.

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Antalya’da tutulan 100 kiloluk balık şaşkına çevirdi! Tekneyi 1 saat sürükledi

1.85 BOYUNDA 100 KİLO

İki saat süren mücadelenin ardından balık, Balıkçı Barınağı Limanı'na getirildi. Yapılan incelemede balığın orkinos balığı olduğu ve 1.85 boyunda 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

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Antalya’da tutulan 100 kiloluk balık şaşkına çevirdi! Tekneyi 1 saat sürükledi

Balığın tekneye alınması için verilen mücadele ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Antalya’da tutulan 100 kiloluk balık şaşkına çevirdi! Tekneyi 1 saat sürükledi

"ABİ EFSANE, EFSANE"

Oltalarının ucunda dev balığı gören 3 kişinin, "Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.