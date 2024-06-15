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Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?

Kurban Bayramı arefesi olan 15 Haziran Cumartesi günü, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bir ibadet günü olarak kabul edilir. Bu kutsal gün, çeşitli ibadetlerle dolu olsa da en güzel ibadetlerden biri, 1000 İhlas Suresi'nin okunmasıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadis-i şerifinde belirttiği gibi, arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın büyük faziletleri bulunmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 08:04 Güncelleme: 15.06.2024 08:05
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Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?

Kurban Bayramı'nı müjdeleyen Arefe Günü, İslam dünyası için büyük bir anlam taşır. Bu kutsal günde gerçekleştirilen ibadetler arasında 1000 İhlas Suresi'nin okunması da önemli bir yer tutar. Arefe günü, manevi huzurun ve arınmanın sağlanabileceği önemli bir fırsat sunar. Son zamanlarda, "Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, hangi saatte?" gibi sorular, internet arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır.

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Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadis-i şeriflerinde de buyurduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti büyüktür. Hem bu faziletlere hem de arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte, ne zamana kadar okunur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

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Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?

İslam aleminin bayramdan bir gün önceki gün olan arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak yer alıyor. Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.

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Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

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Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.