15 Haziran 2024, Cumartesi
Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?
Kurban Bayramı arefesi olan 15 Haziran Cumartesi günü, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bir ibadet günü olarak kabul edilir. Bu kutsal gün, çeşitli ibadetlerle dolu olsa da en güzel ibadetlerden biri, 1000 İhlas Suresi'nin okunmasıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadis-i şerifinde belirttiği gibi, arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın büyük faziletleri bulunmaktadır.
Giriş: 15.06.2024 08:04 Güncelleme: 15.06.2024 08:05
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