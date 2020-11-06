Samsun'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 40 arttı! Uzmanlar uyardı: Kritik eşikteyiz

'MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ, KİMSE KUSURA BAKMASIN'

Sahilde yürüyüş yapan Mahmut Haznedar herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu artış bizi korkuttu ve bugün evde bu konuyu konuştuk. Artık misafirliğe gidip gelmek yok. Bugünden itibaren misafir kabul etmiyoruz, kimse kusura bakmasın. Bu işin şakası yok. Önce insan sağlığı, yaşamak istiyorsak kurallara uymalıyız. Maske takmayan insanlar var, insanlar çok duyarsız" dedi.

