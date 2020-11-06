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Haberler Galeri Samsun'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 40 arttı! Uzmanlar uyardı: Kritik eşikteyiz

Samsun'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 40 arttı! Uzmanlar uyardı: Kritik eşikteyiz

Samsun'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 40 artış tespit edilmesi üzerine yetkililer, 'kritik eşikteyiz' uyarısı ile dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Giriş Tarihi: 06.11.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 09:00
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Samsun'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 40 arttı! Uzmanlar uyardı: Kritik eşikteyiz

Samsun Sağlık Müdürlüğü, kentte vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini duyurdu. Özellikle Atakum ve Terme ilçelerinde ciddi bir artış olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, son iki hafta itibariyle vaka sayılarının yüzde 40 arttığına dikkat çekti.

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Samsun'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 40 arttı! Uzmanlar uyardı: Kritik eşikteyiz

Samsun için 'kritik eşikteyiz' uyarısı yapan Oruç, herkesi kurallara uymaya davet etti. Artışın olduğu ilçelerinden biri olan Atakum sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ise açıklamanın ardından endişeli olduklarını ifade etti. Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten vatandaşlar, Atakum'daki bu artışı kafe ve eğlence mekanlarındaki yoğunluğa bağladı.

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Samsun'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 40 arttı! Uzmanlar uyardı: Kritik eşikteyiz

'MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ, KİMSE KUSURA BAKMASIN'
Sahilde yürüyüş yapan Mahmut Haznedar herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu artış bizi korkuttu ve bugün evde bu konuyu konuştuk. Artık misafirliğe gidip gelmek yok. Bugünden itibaren misafir kabul etmiyoruz, kimse kusura bakmasın. Bu işin şakası yok. Önce insan sağlığı, yaşamak istiyorsak kurallara uymalıyız. Maske takmayan insanlar var, insanlar çok duyarsız" dedi.

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Samsun'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 40 arttı! Uzmanlar uyardı: Kritik eşikteyiz

'EĞLENCE MEKANLARI ÇOK KABALIK'
Bu artışın herkesi endişelendirdiğini ifade eden Serdar Kalender, "İnsanlar, maske ve mesafe kurallarına genel olarak uyuyor. Ancak toplu ulaşım ve eğlence mekanları çok kabalık, bu yüzden vaka sayısının arttığını düşünüyorum. Bu açıklama bizi korkuttu, aldığımız önlemleri artırdık. Kabalıktan uzak duruyorum. Kurallara herkesin uyması gerekiyor" diye konuştu.

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Samsun'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 40 arttı! Uzmanlar uyardı: Kritik eşikteyiz

'KURALLARA UYARSAK BUNU ATLATIRIZ'
Mithat Yıldırım, "Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. En önemli vazifemiz bu, kurallara uyarsak bunu atlatırız. Samsun'daki bu artış bizi korkuttu, zaten evden dışarı genel olarak çıkmıyoruz. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.