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Çok değişik Cuma mesajları: 6 Kasım'a özel en yeni, dualı ve hadisli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma günü öğle vakti Cuma namazı kılınıyor. Cuma namazı öncesinde yakınlarına cuma mesajı göndererek tebrik etmek isteyen vatandaşlar en yeni cuma mesajlarını araştırıyor. Bizde sosyal medya ya da SMS aracılığıyla paylaşılabilecek en güzel cuma mesajlarını bir araya getirdi. İşte WhatsApp, Telegram, Instagram veya Facebook aracılığıyla gönderilebilecek dualu ve hadisli resimli cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 09:06
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