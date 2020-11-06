06 Kasım 2020, Cuma
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Haberler Galeri Çok değişik Cuma mesajları: 6 Kasım'a özel en yeni, dualı ve hadisli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Çok değişik Cuma mesajları: 6 Kasım'a özel en yeni, dualı ve hadisli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma günü öğle vakti Cuma namazı kılınıyor. Cuma namazı öncesinde yakınlarına cuma mesajı göndererek tebrik etmek isteyen vatandaşlar en yeni cuma mesajlarını araştırıyor. Bizde sosyal medya ya da SMS aracılığıyla paylaşılabilecek en güzel cuma mesajlarını bir araya getirdi. İşte WhatsApp, Telegram, Instagram veya Facebook aracılığıyla gönderilebilecek dualu ve hadisli resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 09:06
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Çok değişik Cuma mesajları: 6 Kasım'a özel en yeni, dualı ve hadisli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte SMS olarak gönderilen Cuma mesajları, yerini resimli mesajlara bıraktı. Instagram, Telegram, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında değişik cuma mesajları paylaşmak isteyen vatandaşlar için en yeni mesajları sayfamızda derledik. İşte 6 Kasım'a özel en yeni, dualı ve hadisli cuma mesajları...

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Çok değişik Cuma mesajları: 6 Kasım'a özel en yeni, dualı ve hadisli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI 2020

* Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun.

* Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

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Çok değişik Cuma mesajları: 6 Kasım'a özel en yeni, dualı ve hadisli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* "Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.

* Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

* Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

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Çok değişik Cuma mesajları: 6 Kasım'a özel en yeni, dualı ve hadisli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

* Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

* Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

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Çok değişik Cuma mesajları: 6 Kasım'a özel en yeni, dualı ve hadisli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

* Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

* Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…