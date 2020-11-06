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Haberler Galeri Kars’ta vatandaşlar yaralı bozayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Kars’ta vatandaşlar yaralı bozayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Sarıkamış ilçesinde arazide yaralı halde yatan bozayıyı, ilçe halkı tavuk eti ile beslemeye çalıştı. Yürümekte zorluk çeken ve tavuk etini yemeden bölgeden uzaklaşan ayının, birkaç gün sonra su dolu çukura düştüğü anlaşıldı. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı ayıyı tedavi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Giriş Tarihi: 06.11.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 08:54
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Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, sık sık Sarıkamış ilçe merkezine kadar iniyor. İlçenin Acısu mevkisinde yer alan şehir çöplüğünün alt kısmındaki çayırlık alanda yaralı bir boz ayıyı görenler yardım etmek istedi.

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Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Sırtında kan olan ve sağ arka ayağını sürüyerek, yürüyen boz ayıya, Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç tavuk eti getirdi. Atılan tavuk etlerini yemeyen boz ayı bölgeden uzaklaştı.

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Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Birkaç gün sonra aynı bölgede hayvan otlatan çobanlar, suyla dolu çukurda yaralı bir bozayı görüp, durumu muhtar Mehmet Kılıç'a haber verdi. Bölgeye gelen Kılıç, ayının daha önce arazide yaralı olarak gördükleri ayı olduğunu fark etti.

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Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Kılıç, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yaralı ayıyı tüfekle uyuşturucu iğne atarak, sakinleştirmeye çalıştı. Ancak her defasında görevlinin üzerine doğru saldırmaya çalışan ayıyı sakinleştirmek mümkün olmadı.

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Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

'VATANDAŞLAR TEDİRGİN'

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çukurdaki bozayıyı uyuşturucu iğneyle uyuttu. Ardından çevredekilerin yardımı ile bir aracın bagajına koyulan bozayı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.