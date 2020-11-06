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Kars’ta vatandaşlar yaralı bozayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Sarıkamış ilçesinde arazide yaralı halde yatan bozayıyı, ilçe halkı tavuk eti ile beslemeye çalıştı. Yürümekte zorluk çeken ve tavuk etini yemeden bölgeden uzaklaşan ayının, birkaç gün sonra su dolu çukura düştüğü anlaşıldı. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı ayıyı tedavi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Giriş Tarihi: 06.11.2020 08:50Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 08:54
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Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
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Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
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Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
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Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
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7
Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar