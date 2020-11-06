Kars’ta vatandaşlar yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Birkaç gün sonra aynı bölgede hayvan otlatan çobanlar, suyla dolu çukurda yaralı bir bozayı görüp, durumu muhtar Mehmet Kılıç'a haber verdi. Bölgeye gelen Kılıç, ayının daha önce arazide yaralı olarak gördükleri ayı olduğunu fark etti.