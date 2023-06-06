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Haberler Galeri Müge Anlı’ya katılan Ethan Gönül’ün hikayesinin eksik yanı tamamlandı! Stüdyoda gözyaşları sel oldu

Müge Anlı’ya katılan Ethan Gönül’ün hikayesinin eksik yanı tamamlandı! Stüdyoda gözyaşları sel oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ethan Gönül hiç görmediği ailesini buldu, mucize kavuşma stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu! Doğar doğmaz bir havluya sarılı halde ırmak kenarına bırakılan Ethan Gönül, evlatlık alındığı aile tarafından büyütüldü. Güzel bir hayatı olduğunu ancak kendisinden bir parça aradığını söyleyen Ethan, canlı yayında büyük mutluluk yaşadı. Abisi ve teyzesinin ardından amcası ve kuzeniyle yaşadığı kucaklaşma stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 14:20
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Müge Anlı’ya katılan Ethan Gönül’ün hikayesinin eksik yanı tamamlandı! Stüdyoda gözyaşları sel oldu

19 Mayıs 1994 tarihinde Kırşehir'de dünyaya gelen Ethan Gönül, doğumun hemen ardından ırmak kenarındaki bir evin bahçesine bırakıldı. Göbek bağı bile kesilmeden bırakılan Ethan Gönül'ün hayat hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

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Müge Anlı’ya katılan Ethan Gönül’ün hikayesinin eksik yanı tamamlandı! Stüdyoda gözyaşları sel oldu

O evin torunu tarafından bulunup hastaneye götürülen Ethan, 10 gün hastanede kalmasının ardından büyüdüğü aileye evlatlık verildiğini anlattı.

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Müge Anlı’ya katılan Ethan Gönül’ün hikayesinin eksik yanı tamamlandı! Stüdyoda gözyaşları sel oldu

10 yıldır çocukları olmayan bir aile tarafından evlat edinildiğini, 10 yıl sonra o ailenin de bir çocuk dünyaya getirmesi ile gerçeği öğrendiğini belirten Ethan Gönül, kendisini büyüten ailesini çok sevdiğini ancak köklerini merak ettiği için gerçek ailesini aradığını belirtti.

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Müge Anlı’ya katılan Ethan Gönül’ün hikayesinin eksik yanı tamamlandı! Stüdyoda gözyaşları sel oldu

Canlı yayında müjdeli haberi alan Ethan Gönül, teyzesi ve abisine kavuştu. Anne ve babasının fotoğrafını ilk kez gören Ethan, babasının sesini ilk kez duydu.

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Müge Anlı’ya katılan Ethan Gönül’ün hikayesinin eksik yanı tamamlandı! Stüdyoda gözyaşları sel oldu

Ethan Gönül'ü bulabilmek için çok aradığını ancak bilgi verilmediğini belirten babası, "DNA testine bile gerek yok, o benim oğlum. Kendisinden bir parça arıyormuş benim gözlerime baksın yeter" dedi. Baba oğulun konuşması stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.