Müge Anlı’ya katılan Ethan Gönül’ün hikayesinin eksik yanı tamamlandı! Stüdyoda gözyaşları sel oldu

10 yıldır çocukları olmayan bir aile tarafından evlat edinildiğini, 10 yıl sonra o ailenin de bir çocuk dünyaya getirmesi ile gerçeği öğrendiğini belirten Ethan Gönül, kendisini büyüten ailesini çok sevdiğini ancak köklerini merak ettiği için gerçek ailesini aradığını belirtti.