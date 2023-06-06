06 Haziran 2023, Salı
Müge Anlı’ya katılan Ethan Gönül’ün hikayesinin eksik yanı tamamlandı! Stüdyoda gözyaşları sel oldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ethan Gönül hiç görmediği ailesini buldu, mucize kavuşma stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu! Doğar doğmaz bir havluya sarılı halde ırmak kenarına bırakılan Ethan Gönül, evlatlık alındığı aile tarafından büyütüldü. Güzel bir hayatı olduğunu ancak kendisinden bir parça aradığını söyleyen Ethan, canlı yayında büyük mutluluk yaşadı. Abisi ve teyzesinin ardından amcası ve kuzeniyle yaşadığı kucaklaşma stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.
Giriş Tarihi: 06.06.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 14:20
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