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Şampiyon Çapkın kurbanlık pazarında! Fiyatı dudak uçuklattı
Manisa'da deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu (49), Kurban Bayramı öncesi Ege Bölgesi'nde 4 şampiyonluğu bulunan, 1 ton ağırlığındaki dövüşçü devesini satışa çıkardı. Güreş ve sünnet törenlerinin iptal edilmesi nedeniyle devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, "Devemi kurbanlık olarak vermeyi düşünüyorum. Nasip olursa 40 bin liraya satacağım" dedi.
Giriş Tarihi: 14.06.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:46
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