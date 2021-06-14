ANA SAYFA
Felaketin kaynağı Tuna! Karadeniz'den Marmara'ya karbon akıyor
Marmara Denizi, günlerdir süren müsilaj (deniz salyası) tehlikesi altında. Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümeti, konuyla ilgili tüm adımları attı. Diğer yandan müsilajın nedenlerini araştıran bilim insanları önemli bir ayrıntıyı daha yakaladı. Prof. Dr. İzzet Öztürk ile araştırma görevlisi Büşra Çiçekalan, Marmara' Denizi'ndeki kirlilikte Tuna Nehri'nin payını araştırdı. Öztürk ve Çiçekalan'ın araştırmasına göre, Tuna Nehri'nden Karadeniz'e buradan da İstanbul Boğazı üst akımıyla Marmara Denizi'ne ulaşan uluslararası kirlilik, İstanbul'un kentsel kirlilik yükünün 10 katı.
Giriş Tarihi: 14.06.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 12:31
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16