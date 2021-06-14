Felaketin kaynağı Tuna! Karadeniz'den Marmara'ya karbon akıyor

"Karadeniz'den İstanbul Boğazı ile Marmara'ya giren, ağırlıklı olarak Tuna nehri kaynaklı sınır aşan kirlilik, 1990'lı yıllardan itibaren, ötrifikasyon (aşırı plankton çoğalması) riski özellikle Marmara Denizi alt tabakasındaki kronik çözünmüş oksijen azlığı sorunun en temel nedenlerinden biridir. Marmara ile ilgili olarak yapılan kirletici yükleri envanterinde de Karadeniz'den gelen kirliliğin İstanbul'un kentsel kirlilik yükünün toplam organik karbon bakımından 10 katı, toplam azot ve fosfat parametreleri itibarı ile ise birkaç katı mertebesinde olduğunu gösteriyor."