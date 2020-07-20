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Salı gününe damga vuracak! BİM aktüel 21 Temmuz 2020 kataloğu! İşte indirimli ürünler...

BİM 21 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin her hafta olduğu gibi bu hafta da salı günü indirimleri sürprizlerle dolu. BİM kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, haftanın salı kampanyalarını araştırıyor. Yayımlanan katalog ile birlikte detaylar açıklandı. BİM'de bu hafta dondurulmuş ürünlerden baharat ürünlerine, meşrubattan pil çeşitlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 17:47
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Salı gününe damga vuracak! BİM aktüel 21 Temmuz 2020 kataloğu! İşte indirimli ürünler...

BİM 21 Temmuz aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM salı günü kampanyaları heyecanla bekleniyordu. Bu hafta pil çeşitleri, 50'li bambu servis kürdanı, taşınabilir şarj aleti, kağıt tabak, kağıt bardak, mangal kömürü, meşrubat ürünleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM 21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Salı gününe damga vuracak! BİM aktüel 21 Temmuz 2020 kataloğu! İşte indirimli ürünler...

Emin Izgara Köfte

• 400 g

  • 3
  • 19
Salı gününe damga vuracak! BİM aktüel 21 Temmuz 2020 kataloğu! İşte indirimli ürünler...

Emin
İnegöl Köfte

• 400 g

  • 4
  • 19
Salı gününe damga vuracak! BİM aktüel 21 Temmuz 2020 kataloğu! İşte indirimli ürünler...

Emin
Satır Köfte

• 400 g

  • 5
  • 19
Salı gününe damga vuracak! BİM aktüel 21 Temmuz 2020 kataloğu! İşte indirimli ürünler...

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Dondurulmuş Hamburger Köftesi

• 225 g