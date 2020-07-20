Salı gününe damga vuracak! BİM aktüel 21 Temmuz 2020 kataloğu! İşte indirimli ürünler...

BİM 21 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin her hafta olduğu gibi bu hafta da salı günü indirimleri sürprizlerle dolu. BİM kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, haftanın salı kampanyalarını araştırıyor. Yayımlanan katalog ile birlikte detaylar açıklandı. BİM'de bu hafta dondurulmuş ürünlerden baharat ürünlerine, meşrubattan pil çeşitlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 17:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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