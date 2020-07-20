20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Müge Anlı’da araştırılan Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

45 yaşındaki Figen Karadağ ve 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ, birikmiş paralarıyla ev almak için memleketleri Kars'a gelmiş ancak anne ve oğul bir anda ortadan kaybolmuştu. 10 Temmuz'dan itibaren annesi ve kardeşinden haber alamayan Şeyda Karadağ ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Başlatılan arama çalışmaları sonrası anne oğulun cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken katil zanlısından itiraf geldi. Figen ve Mert Karadağ'ı vahşice öldürüp su kuyusuna atan şahsın itirafının ardından canlı yayına bağlanan Şeyda Karadağ'ın sözleri karşısında Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 13:32
  • 1
  • 10
Müge Anlı’da araştırılan Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Üç ay önce eşini kaybeden 45 yaşındaki Fiden Karadağ, oğlu Mert Karadağ ile birlikte memleketi Kars'a ev almak için gitmişti. 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ'ı da alarak yeni bir hayat kurmak için Kars'a giden anne oğuldan acı haber geldi. Anne ve oğlu vahşice öldürmek suçundan gözaltına alınan katil zanlısından itiraf geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından canlı yayına bağlanan Fiden Karadağ'ın kızı Şeyda Karadağ'ın sözleri karşısında Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Müge Anlı’da araştırılan Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

ANNE OĞULUN ACI SONU

45 yaşındaki Figen Karadağ oğluyla gittiği Kars'ta bulunduğu süre zarfınca bir inşaat firmasında çalışan işçilere yemek yaparak geçim sağlıyor ve burada yeni bir hayata başlamak için bir ev arıyordu. İş yerinde tanıştığı kendisinden yaşça küçük olan Mesut isimli şahıs ise Figen Karadağ'a yardımcı olabileceğini söyledi.

  • 3
  • 10
Müge Anlı’da araştırılan Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Bir süre sonra tanıştığı Mesut, bir ev bulduğunu 140 bin TL olduğunu ama acil satıldığı için 100 bin TL verebileceğini söyleyerek Figen Karadağ'ın bankasında bulunan 82 bin TL'lik birikmişini almasını söyledi.

  • 4
  • 10
Müge Anlı’da araştırılan Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Hala İstanbul'da olan kızı Şeyda'yla da irtibatını kesmeyen ve bu durumlardan onu da bilgilendiren Figen Karadağ ile kızı, en son 9 Temmuz'da görüntülü konuşarak ev bulduğunu ve Mesut'un yardımcı olduğunu söyledi. Fakat Şeyda, 10 Temmuz'dan sonra annesi ve erkek kardeşinden haber alamamaya başladı.

  • 5
  • 10
Müge Anlı’da araştırılan Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Ailesini bulmak için Kars'a gelen Şeyda arama çalışmalarından sonuç alamayınca Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Annesi ve kardeşinin hayatından endişe ettiğini belirten Şeyda Karadağ, ev bulması için annesine yardım eden Mesut'tan şüphelendiğini söyledi.