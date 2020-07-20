Müge Anlı’da araştırılan Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

45 yaşındaki Figen Karadağ ve 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ, birikmiş paralarıyla ev almak için memleketleri Kars'a gelmiş ancak anne ve oğul bir anda ortadan kaybolmuştu. 10 Temmuz'dan itibaren annesi ve kardeşinden haber alamayan Şeyda Karadağ ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Başlatılan arama çalışmaları sonrası anne oğulun cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken katil zanlısından itiraf geldi. Figen ve Mert Karadağ'ı vahşice öldürüp su kuyusuna atan şahsın itirafının ardından canlı yayına bağlanan Şeyda Karadağ'ın sözleri karşısında Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...