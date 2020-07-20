Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanlar mucize besinleri açıkladı

Türkiye'de milyonlarca insan kilo verememe problemiyle karşı karşıya. Uzmanlar kilo vermek için, diyetin ve sporun yanı sıra doğru beslenmenin de önemli olduğunu söyledi. Diyet yapmak isteyenlerin az yemek yemesini değil doğru beslenmesi gerektiğini belirten uzmanlar yağ yakımını hızlandıran besinleri açıkladı. İşte kilo vermek isteyenler için yağ yakan besinlerin listesi...