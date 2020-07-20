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Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanlar mucize besinleri açıkladı

Türkiye'de milyonlarca insan kilo verememe problemiyle karşı karşıya. Uzmanlar kilo vermek için, diyetin ve sporun yanı sıra doğru beslenmenin de önemli olduğunu söyledi. Diyet yapmak isteyenlerin az yemek yemesini değil doğru beslenmesi gerektiğini belirten uzmanlar yağ yakımını hızlandıran besinleri açıkladı. İşte kilo vermek isteyenler için yağ yakan besinlerin listesi...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 22:52
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Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanlar mucize besinleri açıkladı

Dünyaca ünlü Time dergisi, hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olan '25 süper gıda'yı açıkladı. İşte düzenli tüketildiğinde kilo verdiren o besinler...

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Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanlar mucize besinleri açıkladı

Muz

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Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanlar mucize besinleri açıkladı

Mercimek

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Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanlar mucize besinleri açıkladı

Nohut

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Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanlar mucize besinleri açıkladı

Siyah fasulye