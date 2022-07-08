Salgın sonrası kutsal topraklarda bir ilk! 1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluştu

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesini yapmak için gelen 1 milyon hacı adayı Arafat'a çıktı. Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, haccın en önemli rüknü olan vakfeyi gerçekleştirecek. Hacı adayları bugün öğle ve ikindi namazlarını cem (birleştirme) ederek kılacak. Türkiye'den giden 37 bin 700 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duruyor.

Giriş Tarihi: 08.07.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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