Teşrik tekbirleri başladı mı? Müslümanlar açısından büyük öneme sahip Kurban Bayramı geldi çattı. Kurban arefesi bugün idrak edilirken, en çok merak edilenlerden biri de teşrik tekbirleri oldu. Tekbirin ne zaman ve kaç defa getirildiği merak ediliyor. Peki, teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? İşte merak edilenler...