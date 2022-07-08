08 Temmuz 2022, Cuma
Teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir?
Teşrik tekbirleri başladı mı? Bugün 8 Temmuz Kurban Bayramı arefesi... 9-12 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenler arasında teşrik tekbirleri yer aldı. Teşrik tekbirinin ne zaman başlayıp, bittiğini ve kaç defa okunduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.07.2022 09:45
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