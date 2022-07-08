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Teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir?

Teşrik tekbirleri başladı mı? Bugün 8 Temmuz Kurban Bayramı arefesi... 9-12 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenler arasında teşrik tekbirleri yer aldı. Teşrik tekbirinin ne zaman başlayıp, bittiğini ve kaç defa okunduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 09:45
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Teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir?

Teşrik tekbirleri başladı mı? Müslümanlar açısından büyük öneme sahip Kurban Bayramı geldi çattı. Kurban arefesi bugün idrak edilirken, en çok merak edilenlerden biri de teşrik tekbirleri oldu. Tekbirin ne zaman ve kaç defa getirildiği merak ediliyor. Peki, teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (8 Temmuz Cuma) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (12 Temmuz Salı) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

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Teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR, ANLAMI NEDİR?

Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir.

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Teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir?

Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

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Teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir?

TEŞRİK GÜNLERİ VE TEKBİRLERİNİN SUBUTİ

Nübeyşe el-Hüzeli (Radıyallâhu Anh)den yapılan rivayette, Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'in şöyle buyurduğu bildirilmiştir: "Teşrik günleri, yeme, içme ve Azîz, Celîl olan Allah'ı anma günleridir."

Nitekim İbnu Abbas (Radıyallâhu Anhumâ)nın şöyle dediğini Buhârî nakletmektedir: "Kur'ân'da, 'Allah (Celle Celâluhû)ı belli günlerde/sayılı günlerde anın' ayetleri teşrik günlerine işarettir."