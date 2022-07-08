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Haberler Galeri Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olacağının açıklanmasının ardından gözler arefe gününe çevrildi. Kurban arefesinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 10:14
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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kurban ibadetini yerine getirileceği Kurban Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olduğu açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler arefe gününe çevrildi. Arefe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 8 Temmuz Cuma arefe günü yani bugün toplu taşıma ücretsiz olmayacak. İETT'den yapılan açıklamada, ücretsiz toplu taşımada uygulaması Kurban Bayramı'nda geçerli olacak. Buna göre, 9-10-11-12 Temmuz 4 gün Kurban Bayramı süresince otobüsler, metro, metrobüs ve marmaray ücretsiz olarak hizmet verecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

İşte İETT tarafından yapılan açıklama:

Kurban Bayramı ve devam eden günlerde metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

İETT 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. Hazırlanan plana göre 9 Temmuz Cumartesi günü PAZAR planına göre, sonraki günler CUMARTESİ planına göre, 9 günlük tatilin son günü 17 Temmuz Pazar günü ise PAZAR planına göre seferler düzenlenecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

Cumartesi planında çalışmak üzere ek olarak 55 araç tahsis edildi, bu araçlar 379 ek sefer düzenleyecek. Pazar planında ise yine yedek araçlar hazırda bekletilerek gerektiği hallerde seferlere konulacak.