Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 8 Temmuz Cuma arefe günü yani bugün toplu taşıma ücretsiz olmayacak. İETT'den yapılan açıklamada, ücretsiz toplu taşımada uygulaması Kurban Bayramı'nda geçerli olacak. Buna göre, 9-10-11-12 Temmuz 4 gün Kurban Bayramı süresince otobüsler, metro, metrobüs ve marmaray ücretsiz olarak hizmet verecek.