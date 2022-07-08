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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olacağının açıklanmasının ardından gözler arefe gününe çevrildi. Kurban arefesinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte detaylar...