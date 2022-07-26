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Salgın döneminde işsiz kalan şoförün hayatı bambaşka bir yere gitti! Aylık kazancı 30 bin TL

Antalya'da turizm sektöründe şoförlük yaparken pandemi ile beraber işsiz kalan 4 çocuk sahibi 35 yaşındaki Erhan Uludağ, şehrin dünyaca ünlü sahilde denizin dibine dalarak çıkardığı metalleri geri dönüşüme satarak, paraya para demiyor. Geçen yaz mevsiminde 25 ton, bu yaz da şimdiye kadar 15 ton demir çıkardığını ifade eden Uludağ, aylık gelirinin ise 25-30 bin TL arasında olduğunu söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.07.2022 14:58
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Salgın döneminde işsiz kalan şoförün hayatı bambaşka bir yere gitti! Aylık kazancı 30 bin TL

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden 4 çocuk sahibi Erhan Uludağ, turizm sektöründe şoförlük yaparken araya pandeminin girmesiyle işsiz kaldı.

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Salgın döneminde işsiz kalan şoförün hayatı bambaşka bir yere gitti! Aylık kazancı 30 bin TL

DENİZE GİRMEYE GİTMİŞTİ…

İş aramasına karşın bulamayan Uludağ, bir gün denize girmek için geldiği Konyaaltı Sahili'nde yüzerken suyun dibinde metalleri fark etti.

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Salgın döneminde işsiz kalan şoförün hayatı bambaşka bir yere gitti! Aylık kazancı 30 bin TL

AYLIK KAZANCI 30 BİN TL

Demirleri geri dönüşüme satabileceği fikriyle her gün sahile gelip denizin dibine tüpsüz palet ve gözlüğüyle dalan Uludağ, günlük 100 ile 150 kilo arasında metal çıkarmaya başladı, bu metalleri geri dönüşüme satarak da aylık kazancını 25-30 bin lira yaptı.

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Salgın döneminde işsiz kalan şoförün hayatı bambaşka bir yere gitti! Aylık kazancı 30 bin TL

ŞİMDİYE KADAR 40 TON ÇIKARDI

Geçen yaz sezonu 25, bu yaz şu ana kadar 15 ton çıkaran azimli adam, kış aylarında ise köyüne gidip tatil yapıyor.

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Salgın döneminde işsiz kalan şoförün hayatı bambaşka bir yere gitti! Aylık kazancı 30 bin TL

HEDEFİ VAR

Elde ettiği gelirle pandemide biriken borçlarını kapatan, işini sürdürebilmek için bir de kamyonet alan Uludağ'ın hedefi ise kiradan kurtulup ev almak.