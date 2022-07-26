Salgın döneminde işsiz kalan şoförün hayatı bambaşka bir yere gitti! Aylık kazancı 30 bin TL

Antalya'da turizm sektöründe şoförlük yaparken pandemi ile beraber işsiz kalan 4 çocuk sahibi 35 yaşındaki Erhan Uludağ, şehrin dünyaca ünlü sahilde denizin dibine dalarak çıkardığı metalleri geri dönüşüme satarak, paraya para demiyor. Geçen yaz mevsiminde 25 ton, bu yaz da şimdiye kadar 15 ton demir çıkardığını ifade eden Uludağ, aylık gelirinin ise 25-30 bin TL arasında olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 26.07.2022 14:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL