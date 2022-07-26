Adnan Oktar’ın ‘Günah yuvası! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Satışa çıkarılan lüks villanın kapıları kurşun geçirmez! İşte fiyatı…

Son dakika haberleri… Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın örgüte ait A9 kanalının stüdyolarının da olduğu Çengelköy Hür Sokak'taki boğaz manzaralı lüks villası 3 milyon dolardan satışa çıktı. Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin işlediği cinsel saldırı suçlarının büyük bir kısmını burada işlediği öne sürülen lüks villanın, örgüt içerisinde 'Stüdyo' olarak kodlandığı ortaya çıktı. Satışa çıkarılan villada Oktar'ın yatak odası görüntüleri de çıktı. İşte ayrıntılar…