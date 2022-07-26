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Haberler Galeri Adnan Oktar’ın ‘Günah yuvası! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Satışa çıkarılan lüks villanın kapıları kurşun geçirmez! İşte fiyatı…

Adnan Oktar’ın ‘Günah yuvası! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Satışa çıkarılan lüks villanın kapıları kurşun geçirmez! İşte fiyatı…

Son dakika haberleri… Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın örgüte ait A9 kanalının stüdyolarının da olduğu Çengelköy Hür Sokak'taki boğaz manzaralı lüks villası 3 milyon dolardan satışa çıktı. Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin işlediği cinsel saldırı suçlarının büyük bir kısmını burada işlediği öne sürülen lüks villanın, örgüt içerisinde 'Stüdyo' olarak kodlandığı ortaya çıktı. Satışa çıkarılan villada Oktar'ın yatak odası görüntüleri de çıktı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.07.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 15:35
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Adnan Oktar’ın ‘Günah yuvası! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Satışa çıkarılan lüks villanın kapıları kurşun geçirmez! İşte fiyatı…

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'deki 'Dragos' ismi verilen ana karargahının geçen senelerde 190 milyon TL'ye satışa çıkarılmasının akabinde yine Çengelköy Hür sokaktaki boğaza nazır villası da 3 milyon dolara satışa çıkarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adnan Oktar’ın ‘Günah yuvası! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Satışa çıkarılan lüks villanın kapıları kurşun geçirmez! İşte fiyatı…

Oktar'ın suç örgütüne ait A9 kanalının stüdyolarının da bulunduğu villa, örgüte yapılan operasyondan sonra boşaltılmıştı.

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Adnan Oktar’ın ‘Günah yuvası! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Satışa çıkarılan lüks villanın kapıları kurşun geçirmez! İşte fiyatı…

KOD ADI: STÜDYO

Oktar'ın kiracı olduğu ve 'Stüdyo' kodu verilen villanın kamuoyuna yansımayan yeni fotoğrafları da ortaya çıktı.

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Adnan Oktar’ın ‘Günah yuvası! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Satışa çıkarılan lüks villanın kapıları kurşun geçirmez! İşte fiyatı…

ADNAN OKTAR'IN YATAK ODASI

Bu fotoğraflar arasında Oktar'ın yatak odasına ait görüntüler de mevcut. Oktar ve örgüt üyelerinin işlediği cinsel saldırı suçlarının çoğunluğunu Çengelköy Hür sokakta bulunan villada işlediği iddia ediliyor.

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Adnan Oktar’ın ‘Günah yuvası! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Satışa çıkarılan lüks villanın kapıları kurşun geçirmez! İşte fiyatı…

KAPILAR KURŞUN GEÇİRMEZ DEMİRLE KAPLI

Villanın dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplıydı. Özel güvenlik kulübeleri ve dış kapısında herkesin x-ray cihazıyla geçirilerek sokulduğu bir mekandı.