Kahramanmaraş’ın Binboğa Dağlarında serinleten keşif!

Kahramanmaraş'ta Binboğa Dağlarında 2200 rakımlı bölgede kar tüneli keşfedildi. Kar tünelini keşfeden vatandaş, "Binboğa Dağlarında yaylacıları ziyareti esnasında 2200 rakımlı bir bölgede iki tepe arasında büyük bir kar kütlesi gördük. Yanına yaklaştık ve muhteşem güzellikteki kar tünelini keşfettik." şeklinde konuştu.