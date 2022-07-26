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Kahramanmaraş’ın Binboğa Dağlarında serinleten keşif!

Kahramanmaraş'ta Binboğa Dağlarında 2200 rakımlı bölgede kar tüneli keşfedildi. Kar tünelini keşfeden vatandaş, "Binboğa Dağlarında yaylacıları ziyareti esnasında 2200 rakımlı bir bölgede iki tepe arasında büyük bir kar kütlesi gördük. Yanına yaklaştık ve muhteşem güzellikteki kar tünelini keşfettik." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 12:55
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Kahramanmaraş’ın Binboğa Dağlarında serinleten keşif!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Binboğa Dağlarında 2 tepe arasındaki büyük bir kar tüneli keşfedildi.

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Kahramanmaraş’ın Binboğa Dağlarında serinleten keşif!

60 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğindeki kar tünelini görüntüleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Dağcı Fatih Dağ, "Binboğa Dağlarında yaylacıları ziyareti esnasında 2200 rakımlı bir bölgede iki tepe arasında büyük bir kar kütlesi gördük.

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Kahramanmaraş’ın Binboğa Dağlarında serinleten keşif!

Yanına yaklaştık ve muhteşem güzellikteki kar tünelini keşfettik. Türkiye'de sadece Aladağlar bölgesinde Aksu Vadisinde bu kar tünellerinin olduğunu öğrendik" şeklinde konuştu.

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Kahramanmaraş’ın Binboğa Dağlarında serinleten keşif!

SERİNLETEN KEŞİF

Buraya ulaşabilmenin oldukça zor olduğunu söyleyen Dağ, "Tüm Türkiyemiz sıcaklıklarla boğuşurken bölgemizde keşfettiğimiz bu kar tünelleri bizleri mutlu edip serinletmiştir" dedi.

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Kahramanmaraş’ın Binboğa Dağlarında serinleten keşif!