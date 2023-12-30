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Sakarya'daki faciada olay yeri incelemesi tamamlandı: Detaylar ortaya çıktı | Kaza nasıl gerçekleşti?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcılar ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerindeki çalışmaları tamamladı.

Giriş Tarihi: 30.12.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 10:05
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Sakarya’daki faciada olay yeri incelemesi tamamlandı: Detaylar ortaya çıktı Kaza nasıl gerçekleşti?

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazada yeni bir gelişme yaşandı.
Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi.

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Sakarya’daki faciada olay yeri incelemesi tamamlandı: Detaylar ortaya çıktı Kaza nasıl gerçekleşti?

Burada savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. serbest bırakılırken F.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Sakarya’daki faciada olay yeri incelemesi tamamlandı: Detaylar ortaya çıktı Kaza nasıl gerçekleşti?

Hakim karşısına çıkarılan H.Ö., O.K. ve S.S. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme" suçuyla tutuklandı.

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Sakarya’daki faciada olay yeri incelemesi tamamlandı: Detaylar ortaya çıktı Kaza nasıl gerçekleşti?

OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin olay yeri incelemesi tamamlandı.

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Sakarya’daki faciada olay yeri incelemesi tamamlandı: Detaylar ortaya çıktı Kaza nasıl gerçekleşti?

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, kaza yerindeki çalışmaları sona erdi.