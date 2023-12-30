30 Aralık 2023, Cumartesi
Sakarya'daki faciada olay yeri incelemesi tamamlandı: Detaylar ortaya çıktı | Kaza nasıl gerçekleşti?
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcılar ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerindeki çalışmaları tamamladı.
Giriş Tarihi: 30.12.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 10:05
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