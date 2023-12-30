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İstanbul'da elektrik kesintisi! 30-31 Aralık tarihlerinde yaşanacak! Bazı yerlerde 8 saati bulacak...

Son dakika... İstanbul'da kış ve yoğun kar yağışına hazırlık yapılırken elektrik hatlarında da onarım ve kontrol çalışmaları sürüyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 30-31 Aralık tarihlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler duyurulurken elektriklerin verileceği saatler de duyuruldu. İşte İstanbul'daki elektrik kesintisi haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 10:47
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İstanbul’da elektrik kesintisi! 30-31 Aralık tarihlerinde yaşanacak! Bazı yerlerde 8 saati bulacak...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da elektrik kesintisi! 30-31 Aralık tarihlerinde yaşanacak! Bazı yerlerde 8 saati bulacak...
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İstanbul’da elektrik kesintisi! 30-31 Aralık tarihlerinde yaşanacak! Bazı yerlerde 8 saati bulacak...
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İstanbul’da elektrik kesintisi! 30-31 Aralık tarihlerinde yaşanacak! Bazı yerlerde 8 saati bulacak...
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İstanbul’da elektrik kesintisi! 30-31 Aralık tarihlerinde yaşanacak! Bazı yerlerde 8 saati bulacak...