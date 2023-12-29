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Bear Grylls'in keyfi yerindeymiş! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı | Çiğ balık yiyordu...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bear Grylls ile ilgili gerçek kamera arkası görüntüleriyle ortaya çıktı. Bear Grylls, milyonları nasıl kandırdı! Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. 'İnanılmaz Kurtuluş' programı ile adından çokça söz ettiren "cesur çocuk" Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Peki her şey gerçek mi? İnanılmaz Kurtuluş'un "cesur çocuğu" Bear Grylls, öyle zor koşullarda hayatta kalmayı başarıyor, öyle canlılarla besleniyor ki izleyenler şaşıp kalıyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor?

Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:47
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Bear Grylls’in keyfi yerindeymiş! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı | Çiğ balık yiyordu...

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bear Grylls’in keyfi yerindeymiş! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı | Çiğ balık yiyordu...

Bear Grylls… İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

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Bear Grylls’in keyfi yerindeymiş! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı | Çiğ balık yiyordu...

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

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Bear Grylls’in keyfi yerindeymiş! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı | Çiğ balık yiyordu...

Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

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Bear Grylls’in keyfi yerindeymiş! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı | Çiğ balık yiyordu...

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.