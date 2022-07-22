Manisa’da faciaya ramak kaldı! Kazadan sonra koşarak kaçtılar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Akbay çiftini sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.