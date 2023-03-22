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Haberler Galeri Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...

Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...

Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar sahurda tok tutacak besinler hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Sahurda beslenme şekli gün içerisinde ne kadar dinç olacağınızla doğrudan etkili. Ramazan ayında sahurdan iftar saatine kadar aç kalacak olan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri ve su miktarını yeteri kadar sağlamanız gerekiyor. Bu nedenle oruç tutacakların sahurda yedikleri besinlere dikkat etmeleri gerekiyor. İşte, sahurda tok tutan besinler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 19:15
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Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...

İlk sahur bu gece yarısı yapılacak. Oruç tutacakların sahur gecesinde beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Sahurda beslenme şekli gün içerisinde ne kadar dinç olacağınızla doğrudan etkili. Ramazan ayında sahurdan iftar saatine kadar aç kalacak olan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri ve su miktarını yeteri kadar sağlamanız gerekiyor. İşte sahurda tok tutan besinler...

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Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...

KAN ŞEKERİNİ HIZLI YÜKSELTEN BESİNLERDEN UZAK DURUN!

Glisemik indeks adını verdiğimiz bir kavram var. Bu kavram kısaca besinlerin tüketildikten 2 saat sonra kan şekerine olan etkisinin değerlendirmesidir. Bazı besinler tüketildikten sonra kan şekerini yavaş yükseltir, bu besinler glisemik indeksi düşük besinlerdir.

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Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...

Glisemik indeksi düşük elma, süt, yoğurt, peynir, ceviz, fındık, badem ve yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek sizi uzun süre tok hissettirir, diyabet ve insülin direnci gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini ciddi ölçüde azaltır. Aynı şekilde obezite riskini ve kalp ve damar hastalıkları riskini de azaltmaktadır.

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Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...

Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini hızla yükselterek sizi kısa sürece acıktırır. Bu besinlere örnek olarak beyaz ekmek, mısır gevreği, pirinç, patates, balkabağı, pancar, havuç, muz gibi besinleri verebiliriz. Bu besinlere daha az sıklıkta tüketmekte fayda var.

Tok tutan öğünlere örnek verecek olursak, tam buğday ekmeği ile yapılmış peynirli bir sandviç, süt ve elma ikilisi, evde yapılan meyveli yoğurdu sayabiliriz.

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Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...

KARBONHİDRAT KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİLDİR!

Bazı besinlerin lif düzeyi yüksektir bu besinler uzun süre tok kalmanıza destek olur. Peki nedir lif kavramı?

Diyet lifi; bitki hücre duvarını oluşturan, ince bağırsakta sindirilemeyen, kalın bağırsakta ise kısmen ya da tamamen fermente olan, yenebilir bitki kısımlarıdır. Karbonhidrat yapısındadır. Kurubaklagiller, kuruyemişler, tam tahıllı ekmek, yulaf, sebzeler ve meyvelerde bulunur.

Diyet lifi tüketmek daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Yüksek düzeyde lif almak için meyveleri ve sebzeleri kabuklu tüketmenizi tavsiye ederim. Besinleri çiğ olarak tükettiğinizde de pişmiş olanlara göre daha çok lif almış olursunuz.