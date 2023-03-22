Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...

Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini hızla yükselterek sizi kısa sürece acıktırır. Bu besinlere örnek olarak beyaz ekmek, mısır gevreği, pirinç, patates, balkabağı, pancar, havuç, muz gibi besinleri verebiliriz. Bu besinlere daha az sıklıkta tüketmekte fayda var.

Tok tutan öğünlere örnek verecek olursak, tam buğday ekmeği ile yapılmış peynirli bir sandviç, süt ve elma ikilisi, evde yapılan meyveli yoğurdu sayabiliriz.