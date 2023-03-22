22 Mart 2023, Çarşamba
Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...
Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar sahurda tok tutacak besinler hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Sahurda beslenme şekli gün içerisinde ne kadar dinç olacağınızla doğrudan etkili. Ramazan ayında sahurdan iftar saatine kadar aç kalacak olan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri ve su miktarını yeteri kadar sağlamanız gerekiyor. Bu nedenle oruç tutacakların sahurda yedikleri besinlere dikkat etmeleri gerekiyor. İşte, sahurda tok tutan besinler...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 19:15
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9