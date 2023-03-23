Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı 🐄 Yeni doğan buzağının üzerindeki şekil şaşırttı

Avustralya'nın West Gippsland kentinde bulunan bir çiftlikte toplamda 700 adet buzağı yer alıyor. Söz konusu buzağıların arasında karnında gülen yüz ifadesiyle doğan bir buzağı çiftlikte gülümsemeye neden oldu. Çiftçi ise bu buzağının ismini "Mutlu" koydu.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 08:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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