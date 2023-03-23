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Haberler Galeri Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı 🐄 Yeni doğan buzağının üzerindeki şekil şaşırttı

Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı 🐄 Yeni doğan buzağının üzerindeki şekil şaşırttı

Avustralya'nın West Gippsland kentinde bulunan bir çiftlikte toplamda 700 adet buzağı yer alıyor. Söz konusu buzağıların arasında karnında gülen yüz ifadesiyle doğan bir buzağı çiftlikte gülümsemeye neden oldu. Çiftçi ise bu buzağının ismini "Mutlu" koydu.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 08:22
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Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı 🐄 Yeni doğan buzağının üzerindeki şekil şaşırttı

Megan ve Barry Coster, adındaki çiftçilere ait olan , Avustralya'nın West Gippsland kentindeki Ripplebrook'taki hara çiftliğinde yılda yaklaşık 700 buzağı üretiliyor.

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Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı 🐄 Yeni doğan buzağının üzerindeki şekil şaşırttı

Doğan buzağıların arasında ise karnında gülen yüzle dünyaya gelen yavru inek çiftlikte ilgi odağı oldu.

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Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı 🐄 Yeni doğan buzağının üzerindeki şekil şaşırttı

ADINI "MUTLU" KOYDULAR

Buzağının, iki göze, bir buruna ve bir gülümsemeye benzeyen işaretleri olduğum için çiftçiler adını "Mutlu" koymaya karar verdiler.

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Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı 🐄 Yeni doğan buzağının üzerindeki şekil şaşırttı

Söz konusu Siyah beyaz Holstein buzağının artık etrafta dolaşmasına ve çiftlik işçilerinin çimlerini yemesine izin verilecek.

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Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı 🐄 Yeni doğan buzağının üzerindeki şekil şaşırttı