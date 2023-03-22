MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte mukabele geleneği de araştırılıyor. Peygamberimizin Cebrail ile Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okuması bir gelenek olarak günümüze kadar geldi. Özellikle pandemi sonrasında bir araya gelmekte güçlük çeken ya da vakitleri olmayan vatandaşlar Ramazan boyunca hatimlerini televizyon ekranından takip ederek idrak edebilme imkanı buluyor. İşte 2023 VAV TV mukabele yayın akışı...