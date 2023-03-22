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Haberler Galeri MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?

MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?

Mukabeleyi televizyon karşısında canlı takip etmek isteyen Müminler, yayın akışına ilişkin detayları araştırıyor. Sözcük anlamı itibarıyla "karşılıklı olmak" anlamına gelen mukabele, Peygamber Efendimizin önemli sünnetlerinden biriydi. On bir ayın sultanı Ramazan boyunca mukabele geleneğini sürdürmek isteyenler VAV TV yayın akışına ulaşmaya çalışıyor. Peki mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 18:33
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MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte mukabele geleneği de araştırılıyor. Peygamberimizin Cebrail ile Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okuması bir gelenek olarak günümüze kadar geldi. Özellikle pandemi sonrasında bir araya gelmekte güçlük çeken ya da vakitleri olmayan vatandaşlar Ramazan boyunca hatimlerini televizyon ekranından takip ederek idrak edebilme imkanı buluyor. İşte 2023 VAV TV mukabele yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?

VAV TV MUKABELE SAATLERİ

VAV TV'de mukabele her gün saat 05:30'de yayınlanıyor. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ise 12:00'da başlıyor.

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MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?

MUKABELE NEDİR?

Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirilmeye başlandığı belirtiliyor.

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MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?

Ayrıca İslam inancına göre, Hazreti Muhammed ile Cebrail Aleyhisselam'ın karşılıklı Kur'an okuduğu rivayet ediliyor.

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MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?

Bundan dolayı bu ayda camiler, Kur'an kursları ve evlerde bir araya gelen vatandaşlar, bu ibadeti ifa ediyor.