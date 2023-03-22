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MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?
Mukabeleyi televizyon karşısında canlı takip etmek isteyen Müminler, yayın akışına ilişkin detayları araştırıyor. Sözcük anlamı itibarıyla "karşılıklı olmak" anlamına gelen mukabele, Peygamber Efendimizin önemli sünnetlerinden biriydi. On bir ayın sultanı Ramazan boyunca mukabele geleneğini sürdürmek isteyenler VAV TV yayın akışına ulaşmaya çalışıyor. Peki mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak?