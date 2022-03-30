Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!

Sahura ne zaman kalkıyoruz? On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İslam alemi sevinç ve mutluluk içinde. Bu hafta Şaban ayına veda edeceğiz ve Ramazan'a merhaba diyeceğiz. Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan ayında sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? İşte Diyanet sahur ve iftar vakitleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.03.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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