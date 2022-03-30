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Haberler Galeri Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!

Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!

Sahura ne zaman kalkıyoruz? On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İslam alemi sevinç ve mutluluk içinde. Bu hafta Şaban ayına veda edeceğiz ve Ramazan'a merhaba diyeceğiz. Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan ayında sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? İşte Diyanet sahur ve iftar vakitleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:31
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Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan’ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!

Sahura ne zaman kalkıyoruz? Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesini yayımladı. Nisan ayında başlayacak olan Ramazan'ın gölgesi üzerimize düşerken, ilk sahura ne zaman kalkılacağı araştırılmaya başlandı. Sahur ve iftar vakitleri ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan’ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!

SAHURA NE ZAMAN KALKIYORUZ?

Diyanet'in takvimine göre, 2022 Ramazan ayı 02 Nisan'da başlayacak. 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

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Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan’ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!

RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi.

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Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan’ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!

Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'

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Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan’ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!

RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?

Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak