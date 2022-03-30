Pendik’te çileden çıkaran olay! Cinnet getiren kadın yolcudan şoföre Will Smith tokadı

Ben de, "Hanımefendi Pendik'e gidiyoruz, yanlış yere gitmiyoruz' dedim. Ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Pendik girişinde 'arabadan aşağıya iner misiniz, ben sizi Pendik'e götürmüyorum' dedim. Yine küfürler etmeye başladı. Arkadan bir yolcu geldi. 'Şoförün başını ağrıttın yeter, adam yalan konuşmuyor, zaten geldik' dedi. Döndü buradan fırlayarak çocuğun yüzünü tırnakladı. O arada bir de çantayla vurdu. kavga etmeyin dedim. Arkadan bir ses duydum. Kafamı bir çevirdim bu sefer burada bana vurmaya kalktı. Ben kafamı çevirmesem gözüme vuruyordu. Yolda gelirken seyir halindeydik. Ben de sesim yükseltince bana yumruk atmaya kalktı. Ondan sonra da gitti arkadaki yolcularla kavga etmeye başladı. Her şey kamerada da belli zaten. Sonra durağa geldim Yumruğu nasıl tarif edeyim, Mike Tyson yumruğu attı. Ben de şu an bir şey yok ama başım ağrıyor. Darp raporu aldım. " dedi.



