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Haberler Galeri AVM’deki sahte diş bakım standı sosyal medyanın gündemine oturdu! Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada

AVM’deki sahte diş bakım standı sosyal medyanın gündemine oturdu! Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada

Sosyal medyanın gündemine oturan olay geçen gün İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir AVM'de yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu şahıslar AVM'ye sahte diş bakım standı açtı. Bir diş hekimliği öğrencisi de standın videosunu çekerken "'Doktor musunuz, çalışma izniniz var mi?" sorusunu yöneltince ortalık karıştı ve çalışanların saldırısına uğradı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 30.03.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:07
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AVM’deki sahte diş bakım standı sosyal medyanın gündemine oturdu! Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada

Bahçelievler'de bir AVM'de doktor olmayan yabancı uyruklu şahıslar tarafından açılan diş bakım standında diş beyazlatma, diş temizliği yapıldığını bir diş hekimi öğrencisi ortaya çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AVM’deki sahte diş bakım standı sosyal medyanın gündemine oturdu! Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada

AVM'DE DİŞ TEMİZLİĞİ OLAYI

Yapılan illegal uygulamaya tepki gösteren öğrenci, çalışanların saldırısına uğradı.

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AVM’deki sahte diş bakım standı sosyal medyanın gündemine oturdu! Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada

SOSYAL MEDYADA YAŞADIKLARINI ANLATTI

AVM'de verilen skandal hizmetin videosunu paylaşan diş hekimliği öğrencisi '@bizeynepvarmis' isimli Twitter kullanıcısı, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

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AVM’deki sahte diş bakım standı sosyal medyanın gündemine oturdu! Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada

80 LİRAYA DİŞ BAKIMI!

"Bahçelievler'de bir AVM'den alışveriş yaparken standlardan birinde çat pat Türkçeyle 'Diş temizliği, beyazlatma yapalım' denildiğini duydum. 'Burada mı yapıyorsunuz?' diye sordum, 'Evet, 80 lira' dedi.

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AVM’deki sahte diş bakım standı sosyal medyanın gündemine oturdu! Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada

O SORUYU SORUNCA ORTALIK KARIŞTI

'Doktor musunuz, çalışma izniniz var mi?' deyince gerildi. Bu arada başka biri geldi ve annem ile beni iterek bağırmaya başladı.