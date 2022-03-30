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AVM’deki sahte diş bakım standı sosyal medyanın gündemine oturdu! Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada
Sosyal medyanın gündemine oturan olay geçen gün İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir AVM'de yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu şahıslar AVM'ye sahte diş bakım standı açtı. Bir diş hekimliği öğrencisi de standın videosunu çekerken "'Doktor musunuz, çalışma izniniz var mi?" sorusunu yöneltince ortalık karıştı ve çalışanların saldırısına uğradı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 30.03.2022 13:07Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:07