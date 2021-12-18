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İzmir depreminde tüm Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayda bebekten haber ver

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra mucize bir şekilde kurtarılan Ayda Gezgin 5 yaşına girdi. Baba Uğur Gezgin kızı Ayda'nın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile kutladı. Uğur Gezgin, 'Bugün günlerden Ayda' etiketiyle Ayda'nın gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını 'İyi ki doğdun' meleğim notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:11
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İzmir depreminde tüm Türkiye’yi ağlatmıştı! Ayda bebekten haber ver

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu mahallesindeki binalar gördü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti.

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İzmir depreminde tüm Türkiye’yi ağlatmıştı! Ayda bebekten haber ver

Minik Ayda ise 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı. Ayda'nın 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise işyerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi tamamlanan Ayda, sağlığına kavuşmuştu.

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İzmir depreminde tüm Türkiye’yi ağlatmıştı! Ayda bebekten haber ver

Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan ve depremin simgesi haline gelen Ayda'yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de minik Ayda'yı yalnız bırakmamış, zorlu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için psikolog da görevlendirmişti.

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İzmir depreminde tüm Türkiye’yi ağlatmıştı! Ayda bebekten haber ver

MİNİK AYDA 5 YAŞINA GİRDİ

Depremin simgesi 5 yaşındaki Ayda Gezgin bu yıl özel bir kolejde anaokuluna başlamıştı. Uğur Gezgin, oğlu Atakan (9) ile birlikte aynı okula giden Ayda'nın eğitim hayatına başlamasından dolayı hem sevinç hem de burukluğu bir arada yaşadı.

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İzmir depreminde tüm Türkiye’yi ağlatmıştı! Ayda bebekten haber ver

Baba Uğur Gezgin 16 Aralık'ta kızı Ayda'nın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile kutladı.