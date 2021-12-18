İzmir depreminde tüm Türkiye’yi ağlatmıştı! Ayda bebekten haber ver

Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan ve depremin simgesi haline gelen Ayda'yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de minik Ayda'yı yalnız bırakmamış, zorlu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için psikolog da görevlendirmişti.