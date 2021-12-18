18 Aralık 2021, Cumartesi
Yeğeni Eymen Kara'nın feci şekilde ölümüne neden olan haladan şoke eden hareket
İzmir'de 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın, halasının kullandığı cipin altında kalıp hayatını kaybetmesinin ardından açılan davanın ilk celsesi görüldü. Hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle tutuksuz sanığın katılmadığı duruşmada konuşan Eymen'in babası Adem Kara, "Eymen'in mevlüdünde balkonda neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Bunun üzerine ben de onu evimden çıkarmıştım" dedi.
Giriş Tarihi: 18.12.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 14:38
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