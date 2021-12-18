Yeğeni Eymen Kara’nın feci şekilde ölümüne neden olan haladan şoke eden hareket

"EVİMDEN ÇIKARDIM"

Duruşmada ifade veren baba Adem Kara, olay günü Z.A.'nın neşeli tavırları olduğunu iddia ederek, "Z.A. olay günü oğlum Eymen ile telefonda görüştü. Beraber vakit geçirmeyi istedi. 'Havuza girersin' diyerek ikna etti. Ben oğlumla hafta sonu ailecek tatile gidecektim. Z.A. konuşmalarıyla oğlumu etkilemiştir. Ben de cumartesi günü oğlumun ısrarıyla onu akşam 19.40-20.00 civarında Z.A.'ya bıraktım. Onu geri alacaktım ancak oğlumu ikna etmesi üzerine gece yanında kaldı. Z.A.'yı hastanede gördüğümde sakindi, ağlamıyordu. 5 dakika sonra da ortadan kayboldu. Defin işlemleri sırasında yanımda değildi. Definden sonra evde okunan mevlüde gelmişti. Yalandan ağlıyordu. Kuzenlerim, kimlikte annem görünen A.K., kimlikte kardeşim görünen Z.A. balkonda oturuyorlardı. Neşeli şekilde konuştuklarını görünce onları evimden çıkardım" dedi.