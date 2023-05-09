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Sahte faturayla milyonluk vurgun! Moris Algazi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
İtalyan yat firması Azimut'un Türkiye distribütörü iş adamı Moris Algazi 'nin adı yeni bir dolandırıcılık iddiasına karıştı. Algazi'nin Garanti Finansal Kiralama'yı 7 milyon euro (150 milyon TL) dolandırdığı ortaya çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasına başlanan Algazi hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. İşte sahte farutayla 150 milyonluk vurgunun detayları...
Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:00Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:00