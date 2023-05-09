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Sahte faturayla milyonluk vurgun! Moris Algazi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İtalyan yat firması Azimut'un Türkiye distribütörü iş adamı Moris Algazi 'nin adı yeni bir dolandırıcılık iddiasına karıştı. Algazi'nin Garanti Finansal Kiralama'yı 7 milyon euro (150 milyon TL) dolandırdığı ortaya çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasına başlanan Algazi hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. İşte sahte farutayla 150 milyonluk vurgunun detayları...

Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:00
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Sahte faturayla milyonluk vurgun! Moris Algazi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Tekne almak isteyen aralarında teknik direktör Volkan Demirel'in de olduğu müşterileri yaklaşık 20 milyon dolar dolandırdığı, bankalardan da 30 milyon dolar çekerek yurt dışına gittiği iddia edilen Moris Algazi'nin Garanti Bankası'nı da dolandırdığı ortaya çıktı.

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Sahte faturayla milyonluk vurgun! Moris Algazi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

2014'de finansal kiralama sözleşmesiyle "Azimut 70" marka yat kiralayan Algazi, borcunu ödemeyince şirket sözleşmeyi iptal ederek yatı geri istemişti. Yat teslim edilmeyince Algazi hakkında "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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Sahte faturayla milyonluk vurgun! Moris Algazi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Algazi'nin, sözleşmesinden kaynaklanan borçlarını ödememesi üzerine finansal kiralama şirketi tarafından noterden ihtarname çekilerek sözleşmenin feshedildiği bildirilmişti.

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Sahte faturayla milyonluk vurgun! Moris Algazi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

HAYALİ TEKNE SATIŞI PATLADI

Algazi'nin, 2016'da Garanti Finansal Kiralama'dan "Yat alacağım" iddiasıyla yaklaşık 7 milyon Euro dolandırdığı ortaya çıktı.

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Sahte faturayla milyonluk vurgun! Moris Algazi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Garanti'nin şikayeti üzerine savcılığa konu olan dolandırıcılık olayında, Algazi yat ve tekne alacağını ileri sürerek Garanti Finansal Kiralama'yla temasa geçti ve yaklaşık 7 milyon Euroluk bir meblağ aldı.