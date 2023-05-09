Sahte faturayla milyonluk vurgun! Moris Algazi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Tekne almak isteyen aralarında teknik direktör Volkan Demirel'in de olduğu müşterileri yaklaşık 20 milyon dolar dolandırdığı, bankalardan da 30 milyon dolar çekerek yurt dışına gittiği iddia edilen Moris Algazi'nin Garanti Bankası'nı da dolandırdığı ortaya çıktı.