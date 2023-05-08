08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı 💬 Babası cevap verince öyle bir şey yaptı ki | Korktun mu heyecanlandın mı?

WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı 💬 Babası cevap verince öyle bir şey yaptı ki | Korktun mu heyecanlandın mı?

WhatsApp son yılların en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmaların bazıları sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenleri hüzünlendiriyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle şoke olurken, bakın ne yaptı.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 23:27
  • 1
  • 107
WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj attı 💬 Babası cevap verince öyle bir şey yaptı ki | Korktun mu heyecanlandın mı?

Son zamanların en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alan WhatsApp'ta gün içinde birçok komik mesajlaşmalar yaşanıyor. Arkadaşlar arasındaki konuşmaların bazıları sosyal medyada paylaşılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 107
WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj attı 💬 Babası cevap verince öyle bir şey yaptı ki | Korktun mu heyecanlandın mı?

Sosyal medyaya düşen komik WhatsApp konuşmaları kimilerini güldürüken kimilerini de hüzünlendiriyor.

  • 3
  • 107
WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj attı 💬 Babası cevap verince öyle bir şey yaptı ki | Korktun mu heyecanlandın mı?

Özellikle Türkiye'de WhatsApp'ta yapılan komik sohbetler ise sosyal medyaya yansıdı.

  • 4
  • 107
WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj attı 💬 Babası cevap verince öyle bir şey yaptı ki | Korktun mu heyecanlandın mı?

İşte son örneği, sevgilisine yazan genç adamın cevap veren baba ile sohbeti.

İŞTE O DİYALOGLAR

  • 5
  • 107
WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj attı 💬 Babası cevap verince öyle bir şey yaptı ki | Korktun mu heyecanlandın mı?