WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı 💬 Babası cevap verince öyle bir şey yaptı ki | Korktun mu heyecanlandın mı?

WhatsApp son yılların en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmaların bazıları sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenleri hüzünlendiriyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle şoke olurken, bakın ne yaptı.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 23:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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