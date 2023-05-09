İnci kefalinin tersine göçü başladı! Dünyada sadece Van’da yaşanıyor

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu başladı. Bölgede binlerce kişinin ekmek kapısı olan inci kefallerinin üreme yolculuğu turizme de büyük katkı sağlıyor. Balıkların göç süreci her yıl binlerce kişi tarafından izleniyor. İşte o görüntüler...