02 Aralık 2022, Cuma
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ses kaydı ve mesajları çıktı! "Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım
Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktorun ses kaydı ve mesajlaşmaları ortaya çıktı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin olduğu WhatsApp grubuna ses kaydı gönderen 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz, girdiği ameliyatlarla alakalı bilgi veriyor. "Tıp fakültesinde 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" ifadelerini kullanan Özkiraz'ın verdiği bilgileri yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış" dedi. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın aynı gruba, "Bu halde 70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" yazdığı da gün yüzüne çıktı.
Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktorun ses kaydı ve mesajlaşmaları ortaya çıktı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin olduğu WhatsApp grubuna ses kaydı gönderen 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz, girdiği ameliyatlarla alakalı bilgi veriyor. "Tıp fakültesinde 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" ifadelerini kullanan Özkiraz'ın verdiği bilgileri yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış" dedi. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın aynı gruba, "Bu halde 70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" yazdığı da gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:21
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