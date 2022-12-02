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Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ses kaydı ve mesajları çıktı! "Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktorun ses kaydı ve mesajlaşmaları ortaya çıktı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin olduğu WhatsApp grubuna ses kaydı gönderen 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz, girdiği ameliyatlarla alakalı bilgi veriyor. "Tıp fakültesinde 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" ifadelerini kullanan Özkiraz'ın verdiği bilgileri yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış" dedi. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın aynı gruba, "Bu halde 70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" yazdığı da gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:21
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ses kaydı ve mesajları çıktı! Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım

Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşuyor! Yaptıklarının her satırı şaşkına çeviren sahte doktorun mesajları ve ses kaydı ortaya çıktı.

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Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ses kaydı ve mesajları çıktı! Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı ortaya çıkınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın , özel bir üniversitenin sağlık bölümünün Whatsapp grubunda girdiği ameliyatlarla alakalı bilgi verdiği ses kayıtları ortaya çıktı.

Özkiraz hemen hemen 6 ay önce yolladığı ses kaydı ve mesajlarda girdiğini iddia ettiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktarıyor. Prof. Dr. Yeşim Erbil ise Özkiraz'ın anlattıklarını yorumladı.

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Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ses kaydı ve mesajları çıktı! Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım

'SAATLERCE AMELİYAT ETMİYORSUN ARADA KAHVENİ İÇİYORSUN'

Özkiraz, sesli mesajında "En uzun ameliyatım 6 buçuk, 7 saat sürüyor. Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. 8 saatlik ameliyatlar, vakalar çok nadir. Zaten ortopedi hocamız beyin cerrahisi ile girmiştir bu vakaya. O yüzden sürekli sürekli anlatır. Ben tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı. Tabii bu giriyorsun saatlerce vakada olmuyorsun. Belirli sürelerde ara veriyorsun, kahveni içiyorsun" ifadelerini kullanıyor,

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Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ses kaydı ve mesajları çıktı! Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım

"BİR HEKİM OLARAK DUAYA SIĞINIYORUM"

Özkiraz aynı grupta 70. hastasına baktığını da belirterek, "Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poldeyim (Poliklinik)" ifadelerini kullanıyor. Özkiraz'ın annesinin kalp krizi geçirdiğini iddia ederek "Annem kalp krizi geçirdi. Koroner yoğun bakımda iki kez arest oldu. Bir hekim olarak uyanması için duaya sığınıyorum. Lütfen dualarınız annemle olsun" mesajını paylaşıyor.

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Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ses kaydı ve mesajları çıktı! Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım

Özkiraz'ın gruptakilerden başkası için fitre istediğini de belirterek, "Arkadaşlar merhaba, aranızda fitresini vermek isteyip birilerini bulamayan var ise bana ulaşabilir mi?" şeklindeki mesajı dikkat çekiyor.