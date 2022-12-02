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Haberler Galeri Adana'da dev balıkları elleriyle yakaladılar 🐟 Sular çekilince vatandaş oraya akın etti | Balıklar görenleri şaşkına çevirdi

Adana'da dev balıkları elleriyle yakaladılar 🐟 Sular çekilince vatandaş oraya akın etti | Balıklar görenleri şaşkına çevirdi

Son dakika haberi... Adana Ceyhan Nehri'nde su seviyesinin düştüğünü gören vatandaşlar bölgeye akın etti. Bir grup üstleriyle suya atlayarak dev balıkları elleriyle yakalamaya çalıştı. Yolda duran vatandaşlar suyun içinde bulunanlara talimat verdi.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:32
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Adana’da dev balıkları elleriyle yakaladılar 🐟 Sular çekilince vatandaş oraya akın etti | Balıklar görenleri şaşkına çevirdi

Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri'nde yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesi düşünce dev yayın balıkları gün yüzüne çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adana’da dev balıkları elleriyle yakaladılar 🐟 Sular çekilince vatandaş oraya akın etti | Balıklar görenleri şaşkına çevirdi

Vatandaşlar su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek nehre girip dev yayın balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı.

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Adana’da dev balıkları elleriyle yakaladılar 🐟 Sular çekilince vatandaş oraya akın etti | Balıklar görenleri şaşkına çevirdi

Vatandaşlar zorlansa da yayın balıklarını tek tek tutup sudan çıkarmayı başardı.

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Adana’da dev balıkları elleriyle yakaladılar 🐟 Sular çekilince vatandaş oraya akın etti | Balıklar görenleri şaşkına çevirdi

Vatandaşların onlarca yayın balığını tuttuğu ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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Adana’da dev balıkları elleriyle yakaladılar 🐟 Sular çekilince vatandaş oraya akın etti | Balıklar görenleri şaşkına çevirdi

Köprünün üzerindeki vatandaşlar da bu anları film izler gibi izledi.