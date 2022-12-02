HaberlerGaleriAdana'da dev balıkları elleriyle yakaladılar 🐟 Sular çekilince vatandaş oraya akın etti | Balıklar görenleri şaşkına çevirdi
Adana'da dev balıkları elleriyle yakaladılar 🐟 Sular çekilince vatandaş oraya akın etti | Balıklar görenleri şaşkına çevirdi
Son dakika haberi... Adana Ceyhan Nehri'nde su seviyesinin düştüğünü gören vatandaşlar bölgeye akın etti. Bir grup üstleriyle suya atlayarak dev balıkları elleriyle yakalamaya çalıştı. Yolda duran vatandaşlar suyun içinde bulunanlara talimat verdi.
Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:27Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:32