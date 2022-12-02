02 Aralık 2022, Cuma
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Haberler Galeri CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN | 2 ARALIK Cuma Hutbesi yayımlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...

CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN | 2 ARALIK Cuma Hutbesi yayımlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...

Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne sorusunun cevabı müslümanlar tarafından merak ediliyor. Her hafta farklı toplumsal konuların dini boyutlarla ele alındığı Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu ne? Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma vakitleri....

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:19
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CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN | 2 ARALIK Cuma Hutbesi yayımlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...

2 Aralık Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan cuma namazı öncesinde camiinin hatibi tarafından cemaatle paylaşılan cuma hutbesinin konusu her hafta farklılık gösteriyor. Peki Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu ne? İşte 2 Aralık Cuma Hutbesi ve cuma namazı vakitleri....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN | 2 ARALIK Cuma Hutbesi yayımlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...

02 ARALIK CUMA HUTBESİ

Muhterem Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: يم ۪ٓ و ْح َّسِن تَّقْ ْْلِْن َّسا َّن ۪ٓف ي اَّ َّنا ا لَّ َّقْد َّخلَّقْ "Biz, insanı gerçekten en güzel biçimde yarattık."1 َّدَّم ه ْمَّنا بَّ ۪ٓن ي ا َّكٰرَّ biz Andolsunَّ "ولََّّقْد insanoğlunu şerefli kıldık."2

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CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN | 2 ARALIK Cuma Hutbesi yayımlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...

Bu ayet-i kerimeler bize insanın en güzel şekilde yaratıldığını haber vermektedir. Onun canlılar arasında saygın bir yere sahip olduğunu hatırlatmaktadır.

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CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN | 2 ARALIK Cuma Hutbesi yayımlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...

Ancak, insanın saygınlığı, bedenî özelliklerinde, makam ve şöhretinde, mal ve mülkünün çokluğunda değildir.

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CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN | 2 ARALIK Cuma Hutbesi yayımlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...

Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterdiği sorumluluk bilincinde, yani takvasındadır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah katında en değerli olanınız O'na itaatsizlikten en çok sakınanınızdır…"3