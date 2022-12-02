CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN | 2 ARALIK Cuma Hutbesi yayımlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...

Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne sorusunun cevabı müslümanlar tarafından merak ediliyor. Her hafta farklı toplumsal konuların dini boyutlarla ele alındığı Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu ne? Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma vakitleri....