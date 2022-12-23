Hikayesiyle yürek yakan minik Ecrin bulundu! Müge Anlı kardeşlerin yüzünü güldürdü

Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan minik Ecrin bulundu aylardır kardeşini arayan Merve Elkoca'nın hasreti son buldu! Annesi babası Mehmet Aslan tarafından öldürülen Ecrin, babasının resmi nikahlı eşi Fatma Aslan'ın yanında bulundu. Küçük kızın, ablasına teslim edilmesi için işlemler başladı. Katil Mehmet Aslan'ın eşi, Merve'ye yüklendi ve para peşinde olduğunu söyledi. İki taraf birbirlerini suçladı, gerginlik her geçen dakika arttı.