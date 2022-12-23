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Hikayesiyle yürek yakan minik Ecrin bulundu! Müge Anlı kardeşlerin yüzünü güldürdü

Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan minik Ecrin bulundu aylardır kardeşini arayan Merve Elkoca'nın hasreti son buldu! Annesi babası Mehmet Aslan tarafından öldürülen Ecrin, babasının resmi nikahlı eşi Fatma Aslan'ın yanında bulundu. Küçük kızın, ablasına teslim edilmesi için işlemler başladı. Katil Mehmet Aslan'ın eşi, Merve'ye yüklendi ve para peşinde olduğunu söyledi. İki taraf birbirlerini suçladı, gerginlik her geçen dakika arttı.

Giriş Tarihi: 23.12.2022 13:12
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Hikayesiyle yürek yakan minik Ecrin bulundu! Müge Anlı kardeşlerin yüzünü güldürdü

Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı.

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Hikayesiyle yürek yakan minik Ecrin bulundu! Müge Anlı kardeşlerin yüzünü güldürdü

Genç kadının aynı gün hem annesi 7 kurşunla öldürüldü, hem de kardeşinden koparıldı.

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Hikayesiyle yürek yakan minik Ecrin bulundu! Müge Anlı kardeşlerin yüzünü güldürdü

Annesi ayrılmak istediği Mehmet Aslan tarafından hurharca katledildi.

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Hikayesiyle yürek yakan minik Ecrin bulundu! Müge Anlı kardeşlerin yüzünü güldürdü

Vasisi olduğu 5 yaşındaki Ecrin'e kavuşmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

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Hikayesiyle yürek yakan minik Ecrin bulundu! Müge Anlı kardeşlerin yüzünü güldürdü

Üç kardeşi bulunan genç kadın, çalıştı çabaladı kardeşine sahip çıktı. İki kardeşi yanındaydı ancak en küçükleri olan Ecrin için endişeliydi.