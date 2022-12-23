Müge Anlı’dan Eze Bayraktar’a yardım eli! Gözünü Hollywood’a dikti

"HAYALLERİME, HOLLYWOOD'UMA YÜRÜYECEĞİM"

Gözü yine yükseklerde olan çakma Ezel Bayraktar, "Oyuncu ve manken adayıyım. Türkiye starlığından dünya starlığına yürümek istiyorum. Şu an çok mutluyum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Yüzüme ve fiziğime güveniyorum. Oyuncu olmak için gece gündüz çalışacağım." dedi.