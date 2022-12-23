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Müge Anlı’dan Eze Bayraktar’a yardım eli! Gözünü Hollywood’a dikti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Ezel Bayraktar, yengesinin tedavi parası olan 300 bin TL'sini yemişti. Oyuncu olma hayali kuran ve aldığı parayı eğitim için harcayan Ezel, dizilerde rol alıp borcunu ödeyeceğini söylemişti. Müge Anlı'nın yardımı ile ajansa yazılan Ezel, gözünü Hollywood'a dikti. Hayallerinden ise şöyle bahsetti...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:16
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Müge Anlı’dan Eze Bayraktar’a yardım eli! Gözünü Hollywood’a dikti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Ömer Can Aslanhan, kanser hastası yengesinin 300 bin liralık tedavi parasını yemişti.

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Müge Anlı’dan Eze Bayraktar’a yardım eli! Gözünü Hollywood’a dikti

Mahkeme kararıyla Ezel Bayraktar ismini alan Aslanhan, canlı yayında paraları yediğini itiraf etmişti.

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Müge Anlı’dan Eze Bayraktar’a yardım eli! Gözünü Hollywood’a dikti

EZEL İÇİN YARDIM ELİ UZATTI

Çakma Ezel, oyuncu olmak için eğitim aldığını söylemişti. Mağdur kadına yardım eli uzatan Müge Anlı, bu kez de Ezel için harekete geçti.

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Müge Anlı’dan Eze Bayraktar’a yardım eli! Gözünü Hollywood’a dikti

Anlı'nın desteği ile cast ajansına kayıt olan Ezel Bayraktar, Müge Anlı ve ekibine teşekkür etti.

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Müge Anlı’dan Eze Bayraktar’a yardım eli! Gözünü Hollywood’a dikti

"HAYALLERİME, HOLLYWOOD'UMA YÜRÜYECEĞİM"

Gözü yine yükseklerde olan çakma Ezel Bayraktar, "Oyuncu ve manken adayıyım. Türkiye starlığından dünya starlığına yürümek istiyorum. Şu an çok mutluyum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Yüzüme ve fiziğime güveniyorum. Oyuncu olmak için gece gündüz çalışacağım." dedi.