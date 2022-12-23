23 Aralık 2022, Cuma
Müge Anlı’dan Eze Bayraktar’a yardım eli! Gözünü Hollywood’a dikti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Ezel Bayraktar, yengesinin tedavi parası olan 300 bin TL'sini yemişti. Oyuncu olma hayali kuran ve aldığı parayı eğitim için harcayan Ezel, dizilerde rol alıp borcunu ödeyeceğini söylemişti. Müge Anlı'nın yardımı ile ajansa yazılan Ezel, gözünü Hollywood'a dikti. Hayallerinden ise şöyle bahsetti...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:16
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