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Haberler Galeri Sahrap Soysal'dan iftar sonrası hafif tatlı tarifi! Hem sağlıklı hem pratik... Pekmez, limon, su ve buz ile soğuk çay

Sahrap Soysal'dan iftar sonrası hafif tatlı tarifi! Hem sağlıklı hem pratik... Pekmez, limon, su ve buz ile soğuk çay

Ramazan ayında iftar sonrası hafif tatlı ve içecek tercihi önemli. Şef Sahrap Soysal, Ramazan ayında evde kolayca hazırlanacak tarifler verdi. İşte leblebi helvası ve su, limon, pekmez, buz ile hazırlanan ve soğuk çay diyebileceğimiz bir içecek tarifi...

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Giriş Tarihi: 06.04.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:33
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Sahrap Soysal’dan iftar sonrası hafif tatlı tarifi! Hem sağlıklı hem pratik... Pekmez, limon, su ve buz ile soğuk çay

Ramazan ayında özellikle de ilk günlerde iftar sofralarına oldukça özen gösteriyoruz.

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Sahrap Soysal’dan iftar sonrası hafif tatlı tarifi! Hem sağlıklı hem pratik... Pekmez, limon, su ve buz ile soğuk çay

Tatlılar ise vazgeçilmezimiz.

Hem sağlıklı hem de pratik bir tatlı olan leblebi helvası da bunlardan bir tanesi.

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Sahrap Soysal’dan iftar sonrası hafif tatlı tarifi! Hem sağlıklı hem pratik... Pekmez, limon, su ve buz ile soğuk çay

Peki leblebi helvası nasıl hazırlanır? Leblebi helvası hazırlanışının püf noktaları neler? Hangi malzemeler gerekli? Şef Sahrap Soysal tek tek anlattı.

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Sahrap Soysal’dan iftar sonrası hafif tatlı tarifi! Hem sağlıklı hem pratik... Pekmez, limon, su ve buz ile soğuk çay

Bu glutensiz leblebi unu helvası. Aslında Çorum'un Mecitözü ilçesinde gördüğüm pekmez, ceviz ve leblebi unuyla yapılan şahane bir helva.

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Sahrap Soysal’dan iftar sonrası hafif tatlı tarifi! Hem sağlıklı hem pratik... Pekmez, limon, su ve buz ile soğuk çay

Malzemeler: 1 su bardağı leblebi unu, ½ su bardağı pekmez, 1 su bardağı ceviz, 2 yemek kaşığı tereyağ, 3 yemek kaşığı zeytinyağı.