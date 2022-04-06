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Sahrap Soysal'dan iftar sonrası hafif tatlı tarifi! Hem sağlıklı hem pratik... Pekmez, limon, su ve buz ile soğuk çay
Ramazan ayında iftar sonrası hafif tatlı ve içecek tercihi önemli. Şef Sahrap Soysal, Ramazan ayında evde kolayca hazırlanacak tarifler verdi. İşte leblebi helvası ve su, limon, pekmez, buz ile hazırlanan ve soğuk çay diyebileceğimiz bir içecek tarifi...