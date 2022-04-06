Samsun’da fıkraları aratmayan olay! Kepçe operatörü adresi karıştırıp yanlış binayı yıktı

"NORMALDE GİDECEĞİ ADRESLE 2 KİLOMETRE MESAFE VAR"

Ahmet Çelik, "Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir, kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var 2 kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yakın olsa anlarım" dedi.