Sahipsiz çantayı ’ölmek istiyorum’ diyerek fırlattı! Vatandaşın dehşet anı kamerada

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan veya bırakılan bir çanta paniğe neden olmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almıştı. Etrafta bulunan kafeler de boşaltılmıştı.