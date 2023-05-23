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Sahipsiz çantayı 'ölmek istiyorum' diyerek fırlattı! Vatandaşın dehşet anı kamerada

Galata Kulesi Meydanı'nda bir binanın girişinde unutulan şüpheli çantayı alan şahsın, "ölmek istiyorum" diyerek vatandaşların üstüne fırlatması sonucu yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların can havliyle koşarak adeta birbirlerini ezdikleri o anlarla ilgili fünye ile patlatılan çantadan yiyecek ve çocuk bezi çıktı.

Giriş Tarihi: 23.05.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 16:00
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Sahipsiz çantayı ’ölmek istiyorum’ diyerek fırlattı! Vatandaşın dehşet anı kamerada

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan veya bırakılan bir çanta paniğe neden olmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almıştı. Etrafta bulunan kafeler de boşaltılmıştı.

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Sahipsiz çantayı ’ölmek istiyorum’ diyerek fırlattı! Vatandaşın dehşet anı kamerada

"ÖLMEK İSTİYORUM" DİYEREK ŞÜPHELİ ÇANTAYI FIRLATMIŞTI
Bomba imha uzmanları olay yerine beklenildiği esnada güvenlik şeridini aşan bir şahıs, "Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı kucaklamıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs şüpheli çantayı vatandaşların üstüne atmıştı. Şüpheli çantayı fırlatan şahıs büyük paniğe neden olmuştu.

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Sahipsiz çantayı ’ölmek istiyorum’ diyerek fırlattı! Vatandaşın dehşet anı kamerada

Kafelerde oturan vatandaşlar çığlık atarak koşmaya başlamıştı. Bombayı havaya atan şahıs ise gözaltına alınmıştı. Şüpheli çanta, olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılmıştı.

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Sahipsiz çantayı ’ölmek istiyorum’ diyerek fırlattı! Vatandaşın dehşet anı kamerada

Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıkmıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.

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Sahipsiz çantayı ’ölmek istiyorum’ diyerek fırlattı! Vatandaşın dehşet anı kamerada

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ADETA BİRBİRLERİNİ EZDİLER
Yaşananlar o dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın çantayı atmasıyla birlikte meydandaki çok dayıda vatandaş cadde üzerinde koşmaya başlıyor.