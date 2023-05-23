23 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili kahreden gelişme! Cansız beden ulaşıldı! “Eren kendi kazdığı çukura gömüldü”

Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili kahreden gelişme! Cansız beden ulaşıldı! “Eren kendi kazdığı çukura gömüldü”

Müge Anlı'da aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili kahreden gelişmeler yaşandı! Eşinden ayrıldıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a taşınan Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile birliktelik yaşamaya başladı. 25 Ocak 2021'de ise oğlu Eren ve kızı Rümeysa ile ortadan kayboldu. Ailesi Sevgi Demirci ve evlatlarının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'ya başvurdu. Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yayın sırasında ortaya çıkan gerçeklerin ardından başlatılan arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İşte Sevgi Demirci ve çocuklarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 14:15
  • 1
  • 18
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili kahreden gelişme! Cansız beden ulaşıldı! “Eren kendi kazdığı çukura gömüldü”

Müge Anlı çocuklarıyla sırra kadem basan Sevgi Demirci olayında gelişme yaşandı! Yıkık evde yapılan çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı! İşte Sevgi Demirci ve çocuklarıyla ilgili yaşananlar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili kahreden gelişme! Cansız beden ulaşıldı! “Eren kendi kazdığı çukura gömüldü”

Eşinden boşanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a yerleşen Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile aşk yaşamaya başladı. 25 Ocak 2021 tarihinde ise oğlu Eren ve kızı Rümeysa ile ortadan kayboldu.

  • 3
  • 18
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili kahreden gelişme! Cansız beden ulaşıldı! “Eren kendi kazdığı çukura gömüldü”

Müge Anlı ve ekibi tarafından aranan anne ve iki çocuğunun cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi gündeme geldi.

  • 4
  • 18
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili kahreden gelişme! Cansız beden ulaşıldı! “Eren kendi kazdığı çukura gömüldü”

Demirci'nin ablasının iddiasına göre daha önce Ankara'da yaşarken, ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile görüşmeye başladı. Ünal Bey'den şüphelendiklerini söyleyen aile 2 yıldır ablalarından ve çocuklarından haber alamadıklarını belirtti.

  • 5
  • 18
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili kahreden gelişme! Cansız beden ulaşıldı! “Eren kendi kazdığı çukura gömüldü”

Kaybın ardından Ünal Yurdakul ile hiç görüşmediklerini söyleyen ailesi, şahsın sürekli telefon değiştirdiğini de ifade etti.