Meteorolojiden Ankara ve İzmir için sağanak uyarısı! Yollar göle döndü tarım arazileri sular altında

Dün gece etkili olan sağanak yağış; Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'de sabah saatlerinden bu yana etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak ve fırtına nedeniyle kent merkezlerinde yollar göle dönerken, ağaçlar devrildi ve tarım arazileri de zarar gördü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.05.2023 17:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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