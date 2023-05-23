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Meteorolojiden Ankara ve İzmir için sağanak uyarısı! Yollar göle döndü tarım arazileri sular altında

Dün gece etkili olan sağanak yağış; Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'de sabah saatlerinden bu yana etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak ve fırtına nedeniyle kent merkezlerinde yollar göle dönerken, ağaçlar devrildi ve tarım arazileri de zarar gördü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.05.2023 17:22
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Meteorolojiden Ankara ve İzmir için sağanak uyarısı! Yollar göle döndü tarım arazileri sular altında

OSMANİYE
Osmaniye'de kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollar göle göndü, ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteorolojiden Ankara ve İzmir için sağanak uyarısı! Yollar göle döndü tarım arazileri sular altında

Meteoroloji'nin sağanak ve fırtına uyarısının ardından Osmaniye'de, şiddetli yağış etkili oldu; bazı sokak ve caddeler göle döndü.

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Meteorolojiden Ankara ve İzmir için sağanak uyarısı! Yollar göle döndü tarım arazileri sular altında

Kuvvetli yağış ve fırtına, özellikle kırsal mahalleleri vurdu. Sakarcalık köyünde yollar kapandı, kanallar taştı, ağaçlar yıkıldı.

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Meteorolojiden Ankara ve İzmir için sağanak uyarısı! Yollar göle döndü tarım arazileri sular altında

Ekili tarım arazileri de büyük zarar gördü. Bölgede yağışın aralıklarla sürdüğü belirtildi.

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Meteorolojiden Ankara ve İzmir için sağanak uyarısı! Yollar göle döndü tarım arazileri sular altında

ADANA
Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.