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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Sağlık Bakanlığı Ümran Dut için devreye girdi! Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğuştan göz tansiyonuna bağlı görme problemleri yaşayan Ümran Dut'un, yayınlanan haberi sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Dut, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kontrole girdi. Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 11:59
Sağlık Bakanlığı Ümran Dut için devreye girdi!
Yaşadığı göz tansiyonu sebebiyle doğuştan bu yana yüzde 5 görebilen 18 yaşındaki Ümran Dut'un, yayınlanan haberi sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
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Sağlık Bakanlığı Ümran Dut için devreye girdi!
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından Balıkesir'e davet edilen Ümran Dut, ailesi ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti.
Sağlık Bakanlığı Ümran Dut için devreye girdi!
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un koordinesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde kontrol edilen Dut, Göz Doktoru Hümeyra Yıldırım Can tarafından muayene edildi.
Sağlık Bakanlığı Ümran Dut için devreye girdi!
Kornea nakil birim sorumlusu Mehmet Şimşek'in hazır bulunduğu muayenede, Ümran Dut için rapor yazıldı.
Sağlık Bakanlığı Ümran Dut için devreye girdi!
Göz tansiyonu hastalığı olan Ümran Dut'un sürecinin hastane tarafından kontrol edileceği bildirildi.