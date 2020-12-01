Bu köye koronavirüs uğramadı! İşte alınan tedbirler...

Elazığ merkeze bağlı 30 haneli Alatarla köyü, pandemiye karşı alınan tedbirlerle dikkat çekiyor. Pandeminin ilk dönemlerinde köy girişini kapatması ve komşu ziyaretlerini yasaklaması gibi birçok tedbir alan muhtar Nusret Özfidan, "Pandemiden dolayı herkes kurallara riayet ediyor. Sadece hayvanı olan çobanlar ve tarlasına giden vatandaşlar dışarı çıkıyor" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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