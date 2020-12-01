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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu köye koronavirüs uğramadı! İşte alınan tedbirler... Bu köye koronavirüs uğramadı! İşte alınan tedbirler... Elazığ merkeze bağlı 30 haneli Alatarla köyü, pandemiye karşı alınan tedbirlerle dikkat çekiyor. Pandeminin ilk dönemlerinde köy girişini kapatması ve komşu ziyaretlerini yasaklaması gibi birçok tedbir alan muhtar Nusret Özfidan, "Pandemiden dolayı herkes kurallara riayet ediyor. Sadece hayvanı olan çobanlar ve tarlasına giden vatandaşlar dışarı çıkıyor" dedi. Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 11:17
Kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Alatarla köyünde bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Muhtar Nusret Özfidan tarafından çevre köylerde artan hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla köye şubat ayında güvenlik kamerası kuruldu.
Daha sonra taktırdığı kameraları koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanan Özfidan, giriş çıkışları kontrol altına alarak, dışarıdan gelen vatandaşları tespit ediyor.
Muhtarın uyguladığı tedbirlere köylülerin de destek vermesiyle köyde şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanmadı.
Alatarla köyü Muhtarı Nusret Özfidan, pandeminin başladığı günden itibaren vatandaşların sağlığı için kendi imkanlarıyla tedbirleri uygulamaya çalıştığını ifade ederek, "Köylülerimiz tedbirlere riayet ediyor, bu da güzel bir şey.