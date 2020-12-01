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Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!

Kuştul Manastırı neresi | Trabzon'un Maçka ilçesinde, vadiye hakim sarp kayalık üzerine 8inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kuştul Manastırı, 1200lü yıllarda yağmalanmasına rağmen geri kalan tarihi kalıntıları ve ihtişamı ile görenleri etkiliyor. 'Trabzon'un yeni Sümelası' olarak adlandırılıp, zorlu patika yollardan ulaşılan manastır, başlatılan çevre düzenlemesi ve yol iyileştirme çalışmasıyla turizme kazandırılacak. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Kuştul Manastırı'nın bölgede adından sıkça bahsedilecek" dedi.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 12:28
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Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!
Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!
Maçka ilçesine yaklaşık 32 kilometre mesafedeki Şimşirli Mahallesi sınırları içinde sarp kayalık üzerine 8inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Maçka Belediye Başkanlığının Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne müracaatı üzerine anıt eser olarak tescillenen Kuştul Manastırı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!
Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!
Bulunduğu Kuştul mevkisi ile aynı adı taşıyan, ulaşılması güç dev kaya bloğu üzerinde vadinin tamamına hâkim bölgede yer alan manastır; 1200lü yıllarda yağmalanması ve bazı kalıntılarının yıkılmasına rağmen, halen ayakta kalıp, ihtişamıyla görenleri etkiliyor.
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Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!
Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!
Vadiden yüzlerce metre yüksekte inşa edildikten sonra eklenti ve restorasyonlarla geliştirildiği bilinen manastıra, kısmen çökme yaşanan 72 basamaklı merdiven çıkılarak ulaşılabiliyor.
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Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!
Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!

TARİHE IŞIK TUTUYOR
Bölgede 1904 yılında çıkan yangında tamamen yanınca yeninden onarılan, nüfus mübadelesinin yaşandığı 1923te ise boşaltılıp kaderine teslim edilen manastırdan vadiye çok sayıda dehliz de uzanıyor.

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Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!
Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!

Tek giriş kapısı bulunan 72 odalı manastıra; bölge halkı tarafından uzun yıllardır kullanılan alternatif 3 patika yoldan da ulaşım sağlanabiliyor.