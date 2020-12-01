Kuştul Manastırı nerede | 'Trabzon'un yeni Sümela'sı' için önemli gelişme!

Kuştul Manastırı neresi | Trabzon'un Maçka ilçesinde, vadiye hakim sarp kayalık üzerine 8inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kuştul Manastırı, 1200lü yıllarda yağmalanmasına rağmen geri kalan tarihi kalıntıları ve ihtişamı ile görenleri etkiliyor. 'Trabzon'un yeni Sümelası' olarak adlandırılıp, zorlu patika yollardan ulaşılan manastır, başlatılan çevre düzenlemesi ve yol iyileştirme çalışmasıyla turizme kazandırılacak. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Kuştul Manastırı'nın bölgede adından sıkça bahsedilecek" dedi.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 12:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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