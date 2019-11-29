İşte haftanın indirimli ürünleri...

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık yayına verildi. A101 kataloğu 5 Aralık ile birçok teknoloji fırsatı tanıtıldı. Yıldız ürün ise HI-Level 43 ekran Led TV oldu. Smart özellikli led televizyonun yazılımı Android olarak görülüyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık ile tanıtılan bir diğer önemli fırsat ise Honor 8C cep telefonu oldu. Huawei'n alt markası olan Honor 8 C üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. A101 kataloğu 5 Aralık ile bir de beyaz eşya raflarda olacak. Regal marka büro tipi buzdolabı 549 TL'den satılacak. Telefon haricindeki ürünlerde kredi kartına taksit uygulaması da söz konusu. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık ve dev fırsatlar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





