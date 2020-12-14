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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
Tayland'da yaşayan 18 yaşındaki bir genç hayatının şokunu yaşadı. Tuvaletini yapmak için klozete oturan genç birkaç dakika sonra büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Klozete baktığında ise gördüğü karşısında adeta dondu kaldı.
Giriş Tarihi: 14.12.2020 06:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 06:40
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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı