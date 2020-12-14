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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı

Tayland'da yaşayan 18 yaşındaki bir genç hayatının şokunu yaşadı. Tuvaletini yapmak için klozete oturan genç birkaç dakika sonra büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Klozete baktığında ise gördüğü karşısında adeta dondu kaldı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 06:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 06:40
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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı

Akıllara durgunluk veren olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Nonthaburi'de gerçekleşti.

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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı

KANLAR İÇİNDE KALDI

Korkuyla yerinden fırlayan genç, klozette bir yılan olduğunu gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı. Bir buçuk metre uzunluğundaki yılanın soktuğu genç, kanlar içerisinde kaldı.

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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı

Yaralarının tedavi alınması için hemen Bang Yai Hastanesi'ne kaldırılan gence üç dikiş atıldı. Yılan saldırısı nedeniyle herhangi bir bakteri bulaşmaması için antibiyotik tedavisine başlandı.

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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı

"YILAN BÜYÜK DEĞİLDİ AMA CANIM ÇOK ACIDI"

Siraphop, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek isterken birkaç dakika sonra ani bir acı hissettim. Klozete baktığımda ise içinde bir yılan olduğunu gördüm.

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18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı
18 yaşındaki genç klozete oturdu kanlar içinde kaldı! Hayatının şokunu yaşadı

Yılan çok büyük değildi ama canımı çok acıttı. Umarım en kısa zamanda sağlığıma kavuşabilirim." ifadelerini kullandı.