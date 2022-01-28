Dev timsah nehirde yüzen adamı parçaladı! Serinlemek için girdiği yerde feci şekilde can verdi | Allah ölümün bile hayırlısını versin

Endonezya'da bir kişi serinlemek için girdiği nehirde dev timsaha yem oldu. Arkadaşlarıyla beraber nehire yüzen adam timsahı fark etmedi ve kıyıdan uzaklaşırken, dev timsah tarafından yakalandı. Dev timsah adamı öldürürken bölgeye gelen köylüler dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.