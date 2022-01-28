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Haberler Galeri Dev timsah nehirde yüzen adamı parçaladı! Serinlemek için girdiği yerde feci şekilde can verdi | Allah ölümün bile hayırlısını versin

Dev timsah nehirde yüzen adamı parçaladı! Serinlemek için girdiği yerde feci şekilde can verdi | Allah ölümün bile hayırlısını versin

Endonezya'da bir kişi serinlemek için girdiği nehirde dev timsaha yem oldu. Arkadaşlarıyla beraber nehire yüzen adam timsahı fark etmedi ve kıyıdan uzaklaşırken, dev timsah tarafından yakalandı. Dev timsah adamı öldürürken bölgeye gelen köylüler dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 13:27
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Dev timsah nehirde yüzen adamı parçaladı! Serinlemek için girdiği yerde feci şekilde can verdi | Allah ölümün bile hayırlısını versin

Endonezya'da bulunan Berau River nehrinde serinlemek için giren bir kişi feci şekilde can verdi. Olaya şahit olan kişiler ise o anları kaydetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev timsah nehirde yüzen adamı parçaladı! Serinlemek için girdiği yerde feci şekilde can verdi | Allah ölümün bile hayırlısını versin

Arkadaşlarıyla birlikte nehire giren adam timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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Dev timsah nehirde yüzen adamı parçaladı! Serinlemek için girdiği yerde feci şekilde can verdi | Allah ölümün bile hayırlısını versin

Bölgeye gelen köylüler adamı timsahtan kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

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Dev timsah nehirde yüzen adamı parçaladı! Serinlemek için girdiği yerde feci şekilde can verdi | Allah ölümün bile hayırlısını versin

Bazı kişiler ise o anları böyle görüntüledi.

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Dev timsah nehirde yüzen adamı parçaladı! Serinlemek için girdiği yerde feci şekilde can verdi | Allah ölümün bile hayırlısını versin