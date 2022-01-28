28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fatih’te estetik yaptıran Bulgar modelin hayatı kabusa döndü! ‘Örümcek ağı’ operasyonu bakın ne hale getirdi?

Fatih’te estetik yaptıran Bulgar modelin hayatı kabusa döndü! ‘Örümcek ağı’ operasyonu bakın ne hale getirdi?

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2017 senesinde Bulgaristan uyruklu model Tatyana Toleva, gittiği bir kuaförde "örümcek ağı" estetiği yaptırdı. Toleva, operasyonun ardından yüzünde ciddi hasarkar oluştuğu ve iz kaldığı iddiası ile işletme sahipleri Davut İliğ ile ablası Melahat İliğ hakkında şikayetçi oldu. İşletme sahipleri kendilerine iftira atıldığını öne sürdüler. Öte yandan son zamanlarda gençlerin 'evde estetik' akımı da gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar gençlerin akımının tehlikesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte estetik operasyonuyla hayatı altüst olanların görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları…

DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 12:45
  • 1
  • 51
Fatih’te estetik yaptıran Bulgar modelin hayatı kabusa döndü! ‘Örümcek ağı’ operasyonu bakın ne hale getirdi?

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz zanlılar Davut İliğ ile Melahat İliğ katılırken, şikayetçi Tatyana Toleva katılmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Fatih’te estetik yaptıran Bulgar modelin hayatı kabusa döndü! ‘Örümcek ağı’ operasyonu bakın ne hale getirdi?

"SANIRIM ABLASININ BİZİM TARAFTA BİR DÜKKANI VAR"

Hakim karşısında savunma yapan zanlı Davut İliğ suçlamaları reddederek "25 yıldır kuaförüm. 20 tane sigortalı çalışanım var. Daha önce benzer bir sıkıntı hiç yaşamadık. Şikayetçi neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum. Şikayetçinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem. Çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır. Ancak şunu söyleyebilirim, bizim iş yerimizde kesinlikle 'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ilgilidir ve diğer kuaförlük işleriyle ilgilidir. Bu şahıs önce cilt bakımı yapmış sonra solaryuma girmiş. Olay da benim iş yerimde değil, üst katta olmuştur" şeklinde konuştu.

  • 3
  • 51
Fatih’te estetik yaptıran Bulgar modelin hayatı kabusa döndü! ‘Örümcek ağı’ operasyonu bakın ne hale getirdi?

"İFTİRA ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sanık Melahat İliğ ise savunmasında emekli hemşire olduğunu belirterek "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce almış olduğum cilt bakımına ilişkin sertifikam vardı. Kardeşimin iş yerinin üçüncü katında cilt bakımı ve solaryum hizmeti vermeye başladım. Cilt bakımının dışında hiçbir şey yapmadım. Şikayetçinin bahsettiği 'örümcek ağı' işlemini hiç yapmadım. Ayrıca şikayetçiyi de hatırlamıyorum. Şikayetçinin iftira attığını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. 30 yıllık hemşireyim insanlara yardım etmek için yemin ettim" diye konuştu.

  • 4
  • 51
Fatih’te estetik yaptıran Bulgar modelin hayatı kabusa döndü! ‘Örümcek ağı’ operasyonu bakın ne hale getirdi?

DURUŞMA ERTELENDİ
Sanık Davut İliğ'in avukatı, "Şikayetçi ünlü ve medyatik birisidir. Bu işlemlerin daha önce yapılmış olması muhtemeldir. Böyle bir işlemin kuaförde yapılmayacağını da bilecek biridir. İftira attığını düşünüyoruz. Bu nedenle şikayetçinin dinlenmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık avukatlarının tüm delillerini mahkemeye bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

  • 5
  • 51
Fatih’te estetik yaptıran Bulgar modelin hayatı kabusa döndü! ‘Örümcek ağı’ operasyonu bakın ne hale getirdi?

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bulgaristan vatandaşı şikayetçi Tatyana Toleva'nın, Şubat 2017'de hiçbir tıbbi eğitimi ve diploması olmayan sanıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ'nin işletmeciliğini yaptığı Fatih'teki kuaföre gittiği anlatıldı.