28 Ocak 2022, Cuma
Fatih’te estetik yaptıran Bulgar modelin hayatı kabusa döndü! ‘Örümcek ağı’ operasyonu bakın ne hale getirdi?
İstanbul'un Fatih ilçesinde 2017 senesinde Bulgaristan uyruklu model Tatyana Toleva, gittiği bir kuaförde "örümcek ağı" estetiği yaptırdı. Toleva, operasyonun ardından yüzünde ciddi hasarkar oluştuğu ve iz kaldığı iddiası ile işletme sahipleri Davut İliğ ile ablası Melahat İliğ hakkında şikayetçi oldu. İşletme sahipleri kendilerine iftira atıldığını öne sürdüler. Öte yandan son zamanlarda gençlerin 'evde estetik' akımı da gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar gençlerin akımının tehlikesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte estetik operasyonuyla hayatı altüst olanların görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları…
Giriş Tarihi: 28.01.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 12:45
- 1
- 51
- 2
- 51
- 3
- 51
- 4
- 51
- 5
- 51