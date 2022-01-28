Fatih’te estetik yaptıran Bulgar modelin hayatı kabusa döndü! ‘Örümcek ağı’ operasyonu bakın ne hale getirdi?

"SANIRIM ABLASININ BİZİM TARAFTA BİR DÜKKANI VAR"

Hakim karşısında savunma yapan zanlı Davut İliğ suçlamaları reddederek "25 yıldır kuaförüm. 20 tane sigortalı çalışanım var. Daha önce benzer bir sıkıntı hiç yaşamadık. Şikayetçi neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum. Şikayetçinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem. Çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır. Ancak şunu söyleyebilirim, bizim iş yerimizde kesinlikle 'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ilgilidir ve diğer kuaförlük işleriyle ilgilidir. Bu şahıs önce cilt bakımı yapmış sonra solaryuma girmiş. Olay da benim iş yerimde değil, üst katta olmuştur" şeklinde konuştu.