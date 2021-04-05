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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadri Alışık filmleri ile anılıyor! Google'ın Doodle yaptığı Sadri Alışık kimdir, ne zaman, kaç yaşında öldü? Sadri Alışık filmleri ile anılıyor! Google'ın Doodle yaptığı Sadri Alışık kimdir, ne zaman, kaç yaşında öldü? Sadri Alışık kimdir? Türk sinemasının ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık, 96'ncı doğum gününde anılıyor. Özel günler için Doodle hazırlayan dev arama motoru Google, bugün anasayfasında usta oyuncu Sadri Alışık'a yer verdi. Bu gelişmelerin ardından Sadri Alışık'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Sadri Alışık kimdir, ne zaman, kaç yaşında öldü? İşte usta oyuncunun hayat hikayesi... Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 09:45
"Turist Ömer" tiplemesiyle izleyicilerin hafızasında yer edinen usta sanatçı Sadri Alışık, 96'ncı yaş gününde anılıyor. Oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık'a özel Doodle hazırlayan dünyaca ünlü teknoloji devi Google, Turist Ömer karakterinin yer aldığı bir görseli anasayfasına taşıdı. Peki, Sadri Alışık kimdir, ne zaman, kaç yaşında öldü? İşte Sadri Alışık'ın hayat hikayesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Google tarafından Sadri Alışık'ın doğum gününe özel hazırlanan Doodle...
SADRİ ALIŞIK KİMDİR? İŞTE HAYAT HİKAYESİ...
Asıl adı Mehmet Sadrettin Alışık olan usta oyuncu, Saffet Hanım ve kaptan Rafet Bey'in ilk çocuğu olarak 5 Mart 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesinin kendisine "Sadri" diye hitap etmesinden dolayı çocukluğundan beri duymaya alıştığı isimle sanat dünyasında kendini tanıttı.
Sadri Alışık, Paşabahçe 39. İlkokulu'nda okurken bir sünnet töreni sırasında izlediği Naşit Özcan Tiyatrosu'nun gösterisi sayesinde yıllarını vereceği tiyatro sanatıyla tanıştı. Gözlemci bir karaktere sahip olan Alışık, kendi piyeslerini hazırlayarak, mahalleden arkadaşlarına gösteriler sunmaya başladı.
Ailesinin tiyatrocu olmasına karşı çıkmasına rağmen, oyunculuktan vazgeçmeyen sanatçı, henüz üçüncü sınıftayken "İstiklal" adlı piyeste, başrol "Adalı Halil" karakterini canlandırdı. Alışık, sonraki yıllarda Ziya Ünsel İlköğretim Okulu adını alan Beykoz Ortaokulu'nun ardından İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitime devam etti.
Lise yıllarında Cağaloğlu Halk Evi'nde tiyatro eğitimine başlayan Alışık, oyunculuk çalışmalarını bugünkü ismiyle Sadri Alışık Tiyatrosu olan Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de sürdürdü. Unutulmaz sanatçı, bir süre Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde eğitim gördü. Çeşitli dergilerde grafikerlik de yapan sanatçı, hayatı boyunca pek çok yağlı boya ve kara kalem çalışmasına imza attı.
Yeşilçam'a 1946'da "Günahsızlar" filmiyle adım attı
Sadri Alışık, 1940'ta Eminönü Halkevi'ne giderek amatör tiyatro çalışmalarına katıldı. Profesyonel oyuncu olarak ilk kez 1943'te Raşit Rıza Topluluğu'nda sahne alan sanatçı, ardından Karaca, Site, Oraloğlu, Çevre, Oda ve Kent tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü.
Alışık, kısa bir süre gazinolarda gösteri yaptı, 1946'da "Günahsızlar" filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Vatani görevini 1946-1949 yıllarında tamamlayan usta oyuncu, 1951'de ilk evliliğini yaptığı tiyatro sanatçısı Neriman Esen ile 1957'de ayrıldı.